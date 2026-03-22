Американец поставил солнечные панели на Tesla и проверил, увеличится ли запас хода (видео)

Эксперимент оказался частично успешным.

Многие владельцы электромобилей хотят, чтобы запас хода их авто стал значительно больше. Иногда некоторые люди даже прибегают к нетрадиционным методам доработок своих электрокаров.

Как пишет Supercar Blondie один мужчина из США решил увеличить запас хода своего электромобиля Tesla Model 3. Для этого он установил на автомобиль солнечные панели.

Автор YouTube-канала The Tech of Tech установил на крышу электромобиля портативные солнечные панели производства компании Bluetti. Он проверил, будет ли электромобиль заряжаться прямо во время движения.

Видео дня

Блогер рассказал, что солнечные панели имеют мощность 120 Вт и были подключены к электромобилю через электростанцию AC200P емкостью 2 кВт·ч. Теоретически его эксперимент удался, но есть несколько проблем.

По словам блогера, даже небольшая тень резко снижает мощность зарядки. Также зарядка с помощью солнечных панелей увеличила запас хода всего на 11 километров.

Мужчина подсчитал, что он сэкономил примерно 50 центов за весь день. Тем не менее, затраты на установку солнечных панелей оказались значительно выше.

Вас также могут заинтересовать новости: