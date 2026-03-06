Ему нет равных: назван лучший роскошный электромобиль в мире

Автомобиль BMW i7 начали производить в 2022 году.

Конкуренция на рынке премиальных электромобилей очень высока, а стандарты постоянно растут. Поэтому найти лучший вариант очень и очень сложно. К счастью, есть специалисты, которые готовы тестировать и оценивать новинки авторынка. Сейчас эксперты Autocar представили свой ТОП-10 роскошных электрических автомобилей 2026 года.

Возглавил рейтинг автомобиль BMW i7. В первую очередь, обращает на себя внимание фантастический дизайн.

"Хотя автомобиль не отличается изящной эстетикой, его огромные габариты однозначно привлекают внимание", - говорят специалисты.

Еще больше впечатляет салон. По словам специалистов, он выполнен с высоким мастерством, оснащен передовыми технологиями и отличается отличным качеством материалов.

Среди других преимуществ BMW i7 - мощная силовая установка и превосходная управляемость. Максимальная скорость достигает 240-250 км/ч, а запас хода версии xDrive60 (цикл WLTP) составляет около 600 км.

Среди главных недостатков авто - "кусачая" (даже по меркам представительских авто) цена. В Украине новый i7 xDrive60 можно приобрести по цене около 7,4 млн гривен, тогда как i7 M70 xDrive обойдется примерно в 8,7 млн.

К счастью, в рейтинге представлены и значительно более дешевые автомобили. Так, на втором месте расположился кроссовер BMW IX, который по универсальности даже превосходит лидера рейтинга.

ТОП-10 лучших премиальных электромобилей:

1. BMW i7

2. BMW IX

3. Porsche Taycan

4. Mercedes-Benz EQS

5. Audi E-tron GT

6. Lotus Emeya

7. Rolls-Royce Spectre

8. Lucid Air

9. Genesis Electrified G80

10. Mercedes-Benz G580 EQ

Лучшие электромобили - другие новости

Напомним, недавно BGR составил рейтинг из пяти электромобилей с наименьшими затратами на обслуживание. Для этого специалисты проанализировали прогнозы затрат от CarEdge и официальные характеристики производителей.

Рейтинг возглавила Tesla Model 3. Эксперты говорят, что средние расходы на ее обслуживание в течение десяти лет составят всего 3 222 доллара.

А еще раньше автомобильный эксперт из JustAnswer и механик Крис Пайл составил список из шести лучших электромобилей, которые стоит приобрести. Он отметил, что все эти модели оправдывают свою цену.

