Этот продукт покупают годами как здоровую альтернативу сладостям, но в нем до 23 ложек сахара

Вы могли покупать их годами, часто используя в десертах, выпечке или завтраках.

Персики в сиропе уже много лет пользуются большой популярностью. Они доступны круглый год, их не нужно чистить или резать, и они могут стать быстрым дополнением ко многим блюдам. Однако эксперт по питанию Катажина Босацкая решила проверить, что на самом деле скрывается в одной банке этого продукта.

Как следует из ее расчетов, стандартная упаковка персиков в сиропе может содержать количество сахара, соответствующее даже 23 чайным ложкам, пишет Kobieta.WP. Причиной является не сам фрукт, а сладкая заливка, в которой он хранится. Чаще всего она состоит из сахарного сиропа или других подсластителей, которые значительно увеличивают калорийность продукта.

Босацкая обращает внимание, что потребители часто воспринимают такие фрукты как здоровую закуску. Между тем, большое содержание добавленных сахаров приводит к тому, что их пищевая ценность может быть значительно ниже, чем принято считать.

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Почему избыток сахара вызывает опасения

Специалисты по питанию уже много лет подчеркивают, что регулярное потребление большого количества сахара может негативно влиять на здоровье. Чрезмерное поступление простых сахаров способствует увеличению массы тела, а также может привести к нарушениям углеводного обмена.

Продукты, погруженные в сладкий сироп, обеспечивают значительное количество калорий, но не дают длительного ощущения сытости. В результате становится легче тянуться к следующим перекусам в течение дня. Немаловажным остается и влияние на состояние зубов.

Сочетание сахара и кислой среды может увеличивать риск развития кариеса, особенно если такие продукты потребляются часто.

Имеют меньше пищевой ценности, чем свежие фрукты

Эксперты также обращают внимание, что процесс переработки и хранения может влиять на содержание некоторых питательных веществ.

В ходе производства часть витаминов, особенно чувствительных к высокой температуре, разрушается.

Это означает, что персики в банке не обеспечивают такое же количество ценных компонентов, как свежие фрукты. Хотя они все еще содержат клетчатку и часть минералов, их питательный профиль менее выгоден, чем в случае необработанных продуктов.

Что выбрать вместо фруктов в сиропе

Диетологи рекомендуют в сезон отдавать предпочтение прежде всего свежим персикам. Вне сезона хорошим решением могут стать замороженные фрукты, которые сохраняют значительную часть питательных веществ и не требуют добавления сахара.

Если покупка консервированных фруктов необходима, стоит выбирать продукты с пометкой "в собственном соку". Дополнительно перед употреблением можно промыть фрукты на сите под проточной водой, чтобы удалить часть сиропа.

Ранее УНИАН сообщал, что произойдет с организмом, если ежедневно пить зеленый чай.

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