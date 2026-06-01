Калифорнийский фермер выращивал персики 9 лет и теперь вырубает весь сад: вот почему

Представьте, что у вас ухоженный, абсолютно здоровый сад, но весь огромный урожай сочных персиков оказывается никому не нужен. В такую ловушку попали фермеры в Калифорнии. Из-за банкротства и закрытия заводов крупной компании Del Monte Growers они остались один на один с садами, которые теперь придется просто уничтожить.

Власти США уже выделили экстренную помощь – 9 миллионов долларов (около 365 миллионов гривень). Но эти деньги пойдут не на спасение урожая, а на то, чтобы помочь фермерам вырубить до 420 000 персиковых деревьев на площади около 1200 гектаров, пишет Econews. По подсчетам специалистов, если вовремя убрать эти фрукты с рынка, это убережет людей от еще больших убытков – примерно в 30 миллионов долларов (около 1,2 миллиарда гривень).

В начале 2026 года имущество обанкротившейся компании распродали, но покупатели забрали себе только торговые марки, отказавшись от самих заводов. Больше всего пострадал регион вокруг перерабатывающего завода в городе Модесто. Многолетние контракты фермеров просто испарились, а сдавать фрукты стало некуда.

Почему эти персики нельзя просто продать на рынке или раздать людям

У обычного человека возникнет логичный вопрос: почему бы не отвезти эти персики на рынок и не продать их свежими?

Оказывается, так сделать нельзя. В этих садах растут особые технические сорта (с не отделяющейся косточкой). Их выращивают исключительно для заводов – они жесткие и плотные, чтобы выдерживать удаление косточек машиной, варку и консервацию в банках. Для еды "с ветки" они не подходят. Это все равно что вырастить деталь для завода, который закрылся, пока продукция продолжала сходить с конвейера.

Фермеры уничтожают свои инвестиции

Фермер Сарб Джол рассказал, что его деревьям исполнилось 9 лет, а контракт был подписан на 20 лет вперед. Сад только-только начал приносить полноценный доход и окупать годы тяжелого труда и затрат на посадку. Но новые владельцы бренда отказались покупать его персики. Мужчина подвел болезненный итог: "Идти больше некуда".

Общий масштаб катастрофы пугает: фермеры региона разом потеряли контракты на сумму более 550 миллионов долларов (около 22,3 миллиарда гривень). Заводы согласились выкупить лишь треть от прошлогоднего объема. Куда девать остальные 50 000 тонн персиков – никто не знает.

Другой фермер, Карм Бэйнс, предупреждает, что удар почувствуют абсолютно все:

"В такой ситуации никто не выигрывает. Мы все теряем".

Федеральная помощь пришла, но это не спасение

Американские сенаторы и конгрессмены добились денег от министерства, но это лишь способ остановить лавину долгов. Вырубить сад – значит пустить под топор годы жизни и огромные деньги.

Любой, кто сажал хотя бы дерево на даче, знает, сколько нужно ждать первых плодов. А в масштабах огромной фермы это ожидание завязано на кредитах, технике и огромных рисках.

Экологическая сторона проблемы тоже серьезна. Тонны фруктов будут просто гнить на земле. И дело не в том, что люди разлюбили персики – просто сломалась цепочка, которая связывала дерево, грузовик, завод и полку супермаркета. В итоге впустую потрачены миллионы литров воды, топливо, труд и время людей.

Свои персики уничтожают, а из Китая – везут

USDA сообщило, что на долю Калифорнии приходилось 75% объема производства персиков в США и 64% стоимости производства в 2024 году. Прогноз ведомства на 2025 год оценивал производство калифорнийских персиков в 550 000 тонн, включая 230 000 тонн персиков с не отделяющейся косточкой.

В то же время данные USDA показывают, что импорт консервированных персиков растет, тогда как внутреннее производство имеет тенденцию к снижению. За последние три маркетинговых года импорт составлял в среднем почти 113 миллионов килограммов и обеспечивал более 30% внутреннего предложения, причем более 80% поступало из Китая и Греции.

Это создает странную картину. Калифорния может выращивать фрукты, но если перерабатывающие мощности сократятся слишком сильно, местные персики могут потерять свой путь к потребителям, а часть ниши займут импортные консервированные персики. Проблема в том, что деревья не ждут, пока рынок разберется сам с собой.

Что будет дальше

Некоторые фермеры согласятся на краткосрочные контракты, если смогут их получить. Другие могут вырубить деревья и попытаться перейти на другие культуры, хотя смена деятельности – это не так просто, как перепахать поле и посадить что-то новое на следующее утро.

На данный момент федеральная программа дает пострадавшим фермерам один из способов сократить убытки до того, как следующий сбор урожая добавит еще больше фруктов на рынок, который не может их поглотить. Но более важный урок по-прежнему кроется в самом саду: продовольственная система сильна лишь настолько, насколько сильна инфраструктура, которая доставляет еду от фермы до стола.

