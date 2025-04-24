Иногда нам действительно необходимо просто ничего не делать.

Иногда мы за считанные секунды может нашёл массу причин на то, чтобы сказать "нет" той или иной идеи. Но, в моменты когда нам становится слишком скучно, мы можем вернуться к ее обсуждению и быстрому решению. Однако основатель, член совета директоров и гендиректор корпорации Apple Inc. Стив Джобс не счёл бы это чем-то необычным.

"Время, которое Джобс тратил на откладывание дел и обдумывание возможностей, было временем, потраченным с пользой — ведь оно позволяло появляться более нестандартным идеям", - пишет Inc по словам американского психолога Адама Гранта.

Сам сооснователь Apple говорил в 1991 году: "Я большой сторонник скуки. Скука позволяет предаваться любопытству, а из любопытства рождается всё. Все эти [технологические] штуки замечательны, но и отсутствие дел может быть прекрасным".

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Наука, как оказалось, подтверждает его правоту.

Нейронаука и скука

В исследовании, опубликованном в Mens Sana Monographs в 2011 году, нейробиолог Нэнси Андреасен описала первое в своём роде изучение активности мозга во время так называемых "периодов свободного мышления" (скуки). В такие моменты мозг не бездействует, а занимается спонтанным эпизодическим молчаливым мышлением.

Во время такого процесса мозг "активно соединяет мысли и воспоминания", используя "самые сложные и человечные свои участки, чтобы собирать информацию и связывать её воедино".

Если сказать проще, скука неприятна, и мозг автоматически ищет способы от неё избавиться. Если вы не возьмёте в руки телефон, не включите телевизор, не отвлечётесь — если просто будете сидеть и скучать — ваш мозг заполнит пустоту. Вы начнёте думать о вещах, которые обычно не приходят в голову. Вы начнёте исследовать возможности, которые раньше не рассматривали. Разум сам найдёт вам, о чём подумать — и часто, что сделать.

С автором текста такое случалось не раз. Например, однажды он сидел на веранде, смотрел на кусок леса и понял, что это идеальное место для постройки сдаваемого домика, чтобы снизить расходы на участок. Или когда он застрял в пробке и придумал новый инвестиционный подход. Или когда сидел в аэропорту и, наблюдая за проходящими людьми, придумал идею для новой книги.

"Я не пытался быть креативным. Я не планировал специально поразмышлять — я просто скучал. И мой ум взял всё в свои руки и заполнил пустоту", - подчеркнул он.

Креативность и скука

Попробуйте сами. В следующий раз, когда почувствуете скуку — не боритесь с ней. Просто посидите и прочувствуйте это состояние.

По словам Андреасен, ваш мозг не отключится. Наоборот — активируются разные его области, особенно те, что входят в сеть режима по умолчанию: медиальная префронтальная кора, задняя поясная кора, прецунеус и гиппокамп. В это время в вас объединяются саморефлексия, воображение, автобиографическая память и креативное мышление.

А это, в свою очередь, приводит к инсайтам, решению проблем и вспышкам вдохновения. И делает скуку не недостатком, а преимуществом. Тем, чего не стоит избегать.

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