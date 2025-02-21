Он проверяет не конкретные знания и опыт, а любопытство и способность к адаптации.

Генеральный директор сервиса по поиску работы Indeed Крис Хайамс рассказал о двух главных вопросах, которые задает на собеседовании, чтобы оценить кандидата.

Как пишет CNBC, обычно, когда интервьюер приходит к нему, его навыки и опыт уже проверены другими руководителями компании, говорит Хайамс. Поэтому он может задавать более нестандартные вопросы, ориентированные на личность.

Он отметил, что обращает внимание не на конкретные знания и опыт, а на любопытство и способность к адаптации. Хайамс выясняет эти два "мягких" навыка, задавая два вопроса:

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1. "Что вам безумно интересно?" или "Что вас глубоко волнует?".

2. "Расскажите мне историю о том, как вы были очень, очень уверены в чем-то и обнаружили, что были совершенно неправы".

При этом, отмечает он, ответы не обязательно должны быть связаны с работой.

"На самом деле мне интереснее, если это не связано с работой. Если вы можете потратить 45 минут на то, чтобы рассказать о выпечке, о 57 различных рецептах, которые вы пробовали, об экспериментах с температурой и увлажнением ..... Когда люди испытывают такое сильное любопытство... это просто вопрос, во что еще можно влюбиться?", - говорит он.

Аналогичным образом Хайамс ищет сотрудников, которые могут переключиться, когда их план или идея терпят неудачу, и впоследствии признать свою несостоятельность.

"С тем, кто никогда не ошибается или никогда не признает свою неправоту, будет трудно работать. Потому что все ошибаются [в какой-то момент]", - говорит Хайамс.

Генеральный директор Indeed подходит к собеседованиям еще одним творческим способом. По его словам, он обычно не просматривает резюме кандидатов перед беседой с ними. Вместо этого он хочет составить свое мнение о человеке на основе того, что он ему показывает, не поддаваясь влиянию того, что он прочитал на листе бумаги.

Странные требования на собеседовании

Так, рекрутеры одной компании попросили менеджера с 20-летним опытом работы попросили прочитать свое резюме, вжившись в роль Супермена. Мужчина вежливо отказался, сообщив, что требование "выходит за рамки стандартной профессиональной практики".

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