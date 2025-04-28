Джобс не пытался проверять профессиональные качества кандидата, но ему всегда было важно понимать мотивацию.

Основатель Apple Стив Джобс всегда задавал один вопрос на собеседовании. Это была простая формула глубокого понимания мотивации, пишет Inc.

Из-за высокой текучести кадров компании постоянно ищут новых людей: кто-то работал только на лето, кого-то повышали, а кто-то просто уходил. Во время собеседований одним из важнейших вопросов был: "Почему вы хотите здесь работать?".

Часто кандидаты отвечают стандартно - из-за потребности в работе или по рекомендации знакомых. Однако лучшим ответом, который практически всегда выявлял сильных работников, был простой и честный ответ вроде: "Потому что я купил новую машину, и мне нужно осуществить платежи".

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Те, кто отвечал подобным образом, были трудолюбивыми, брали сверхурочные смены и получали уважение в коллективе. Уважение, в свою очередь, мотивировало их работать еще лучше.

Вопрос Стива Джобса

Оказалось, что этот вопрос - вариация той же идеи, которую активно использовал Стив Джобс. В интервью на конференции All Things Digital D8 в 2010 году он рассказал:

"За один час собеседования вы не можете знать достаточно. В конце концов, это зависит от вашей интуиции. Что я чувствую к этому человеку? Какие они, когда им бросают вызов? Почему они здесь? Я спрашиваю каждого: "Почему вы здесь?" Ответы сами по себе не то, что вы ищете. Это метаданные", - говорил Джобс.

Технические навыки, особенно в Apple, оценить относительно легко. Настоящий вызов заключался в том, чтобы понять мотивацию - то, что движет человеком.

Именно поэтому Джобс также любил спрашивать кандидатов о том, чем они гордятся. Это раскрывало их истинные ценности.

Когда люди отвечали на вопрос "Почему ты здесь?" стандартными фразами вроде "Хочу помочь компании развиваться", это не всегда означало искреннюю мотивацию. Часто это был ответ, который они считали правильным.

Зато настоящие ценные кадры давали личные, "эгоистические" ответы - говорили о собственных стремлениях и выгодах.

Джобс отмечал, что человек, который хочет развить лидерские навыки, будет работать над собой усерднее. Тот, кто хочет гордиться своей работой, будет прилагать больше усилий. Тот, кто стремится получить опыт для открытия собственного бизнеса, будет работать со страстью.

Когда цели работника совпадают с вашими - работа становится больше чем просто работой, а работник - больше чем просто исполнителем.

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