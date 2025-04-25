Сундара Пичаи усвоил две истины, которые позволяют ему чувствовать себя комфортно, когда последнее слово остается за ним.

Гендиректор Alphabet и Google Сундара Пичаи, большая часть работы которого заключается в принятии серьезных решений, будучи аспирантом заучил простую мантру, состоящую из двух частей, которая позволяет ему справляться с давлением и стрессом. В этом он признался, выступая в 2022 году на мероприятии в Стэнфордской школе бизнеса, сообщает CNBC.

По словам Пичаи, принять любое решение лучше и эффективнее, чем тратить время на размышления о разных вариантах. Также он пришел к выводу, что большинство выборов не являются постоянными, и можно учиться на своих ошибках.

"Принятие вами решения - самое важное, что вы можете сделать для продвижения вперед. Может показаться, что от вашего выбора зависит очень многое, но потом вы смотрите и понимаете, что это не было таким уж важно", - рассказал Пичаи.

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Уточняется, что если кто-то в Google приходит к нему с проблемой, что часто случается, когда его команда разделена между двумя разными решениями, он заставляет себя выбрать один из предложенных вариантов. В противном случае давление может взять верх, и это замедлит работу команды или компании в целом.

По словам Пичаи, впервые он узнал, как помогать команде быстро решать проблемы, от своего наставника Билла Кэмпбелла - бывшего гендиректора Intuit и члена совета директоров Apple. Это произошло во время изучения материаловедения и инженерии в Стэнфордском университете.

Кэмпбелл, который тренировал других выдающихся лидеров в сфере технологий, таких как Стив Джобс и бывший гендиректор Google Эрик Шмидт, тогда сказал, что лидеры должны знать, как эффективно разрешать конфликты в команде, оказавшейся в тупике.

"Каждую неделю, когда Кэмпбелл видел меня, он спрашивал: "Какие связи ты разорвал на этой неделе?" Это навсегда осталось со мной", - сказал Пичаи, добавив, что это научило его чувствовать себя комфортно, когда последнее слово остается за ним.

Как справиться со стрессом

Как писал УНИАН, в ситуациях, когда ставки бывают очень высоки, стресс может казаться непреодолимым. Американский психолог Марк Траверс рассказал, что существуют несколько научно обоснованных методов, которые могут помочь справиться с волнением даже в критических стрессовых ситуациях.

Он перечислил четкий план действий, который позволит жизни не развалится на части, когда произойдут стрессовые события.

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