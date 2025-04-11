Психологи уверяют, что это эффективный способ проверки некоторых важнейших качеств для успеха в бизнесе, таких как скромность, инициативность и оптимизм.

Миллиардер Джефф Безос на собеседовании в своей компании Amazon всегда задавал один довольно странный вопрос, однако, как пишет Inc.com, психологи считают его очень показательным для определения личности кандидата.

"Когда я работал в Amazon в 1999-2006 годах, любимым вопросом Джеффа Безоса на собеседовании было "Вы везунчик?", — сообщил бывший руководитель Amazon Дэн Роуз.

Вопрос может показаться чудаковатым, однако психологи настаивают, что этот вопрос — необычный, но эффективный способ проверки некоторых важнейших качеств для успеха в бизнесе, включая скромность, инициативность и оптимизм.

Видео дня

Удача как признак скромности

Вопрос о том, удачлив ли потенциальный кандидат, по словам венчурного инвестора Патрика Майра, на самом деле является отличным способом оценить скромность.

Как отмечается в статье, это показывает, что вы понимаете, что ваша удача заключается не только в вашем безграничном интеллекте и поразительной трудовой этике. Она также заключается в том, чтобы оказаться в нужном месте и в нужное время.

При этом люди, которые отказываются признавать роль удачи в своей жизни, скорее всего, являются жадными до внимания эгоистами.

Удача как признак инициативы

Кроме того, наука показывает, что удача на самом деле не полностью случайна. Удачливые люди создают большую часть своей удачи с помощью своего мировоззрения и поведения.

Так, в одном психологическом эксперименте исследователи дали испытуемым газету и попросили их как можно быстрее подсчитать количество картинок в ней. Некоторым требовалось много минут, чтобы ответить. У других ответ был готов за считанные секунды.

При этом исследователи тайно вставили на вторую страницу поле со следующим текстом: "В этой газете 43 изображения. Можете прекратить читать". Люди, которые считали себя счастливчиками, с гораздо большей вероятностью замечали это поле и избавляли себя от необходимости перелистывать страницы.

Удача как признак оптимизма

Кроме того, когда вы говорите, что вы удачливый человек, это не просто отражает прошлые удачи. Это также, вероятно, указывает на то, что вы ожидаете удачи и в будущем. Другими словами, те, кто называет себя удачливым, склонны быть оптимистами.

Наука показывает, что сосредоточенность на изобилии и возможностях, как правило, делает людей более креативными и обостряет когнитивные способности

Ранее работник рассказал о странном тесте на стакан воды на собеседовании и поделился, как его лучше пройти, чтобы получить одобрение работодателя.

Вас также могут заинтересовать новости: