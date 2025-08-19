Один из них даже получил прозвище "деревянный гроб".

Силы основных воюющих сторон создали множество легендарных боевых самолетов во Второй мировой войне. Вращающиеся, радиальные и V-образные двигатели Focke Wulf 190, P-51 Mustang, Supermarine Spitfire, P-47 Thunderbolt, Mitsubishi Zero и многие другие вошли в историю авиации как легенды своего времени. А вот другие самолеты — не очень.

На каждый самолет с выдающейся боевой историей приходятся десятки, которые показали себя плохо, пишет SlashGear. Есть список из 5 воздушных суден, которые изначально показали себя хорошо, а потом "устарели", или те, которые просто имели плохую производительность. Все они являются "худшими" на период Второй мировой войны.

Brewster F2A Buffalo

Видео дня

Ни один список худших истребителей Второй мировой войны не будет полным без сильно критикуемого Brewster F2A Buffalo. Технически это самолет межвоенного периода: прототип впервые поднялся в воздух в декабре 1937 года, но он был основан на конструкции прототипа Brewster FA 1931 года.

Можно было бы списать плохую репутацию Buffalo на устаревший дизайн, но его прямым конкурентом на контракт ВМС был позже успешный Grumman F4F Wildcat, а поставка в июне 1939 года сделала его современником превосходного Mitsubishi A6M2 Zero, дебютировавшего в июле 1940 года.

Buffalo был длиной более 8 метров, высотой около 3,7 метра и весил более 2 100 кг. Он мог развивать скорость до 517 км/ч и нес пару пулеметов калибра 12,7 мм. На бумаге самолет выглядел хорошо. На Битве за Мидуэй — переломном моменте Тихоокеанской кампании — выглядел не так впечатляюще. Пилоты корпуса морской пехоты потеряли 65% самолетов: 13 из 20 были уничтожены.

Всего было произведено 509 штук.

Messerschmitt Me 163 Komet

Американцы были не единственными, кто испытывал трудности с разработкой современных самолетов. Люфтваффе (Воздушные силы Третьего Рейха) мог начать войну с впечатляющим авиапарком, но ближе к концу конфликта приходилось использовать все более экспериментальные и опасные технологии. Одним из таких примеров является Messerschmitt Me 163 Komet.

Komet относится к категории поздневоенных "чудо-оружий", на которые некоторые мегаломаны возлагали надежды спасти Германию. Ракетные и реактивные самолеты появились в последние дни войны, и Komet — яркий пример сомнительной инженерии. Это не реактивный самолет вроде Me 262.

Komet — бесхвостый ракетный перехватчик. Его пара 30-мм пушек могла разносить крупные самолеты, но скорость была такой высокой, что попасть в цель было похоже на попытку попасть в "яблочко" на движущейся мишени с заднего сиденья гоночного мотоцикла.

Короткий самолет был уникально страшным в пилотировании, нестабильным почти в любом состоянии и склонным к поломкам шасси, что приводило к травмам спины у пилотов. Он остался в истории в тени своего революционного "родственника" — Me 262 Schwalbe.

Всего было произведено 320 единиц.

Morane-Saulnier M.S. 406

Многие истории Второй мировой войны начинаются с Битвы за Британию или немецкого нападения на Польшу. Однако часто забывается краткая, но интенсивная воздушная война над Францией в начале лета 1940 года.

Французская Armée d'Air выставила Morane-Saulnier M.S. 406 — красивый, с классическими линиями, но устаревший межвоенный самолет, разработанный еще в 1935 году.

Он вступил в строй в 1938 году с вооружением из одной 20-мм пушки и пары 7,5-мм пулеметов — по стандартам начала войны это было не так уж плохо.

Основная проблема M.S. 406 заключалась в двигателе. Слабый Hispano Suiza 12Y31 выдавал 860 л.с. Самолет мог подниматься на 9 100 м, достигал максимальной скорости 486 км/ч и крейсерской 399 км/ч на 5 000 м. Но этого было недостаточно, чтобы избежать катастрофических потерь.

Более 300 Morane-Saulnier 406 было сбито во время Битвы за Францию, но они успели одержать 269 побед.

Всего было произведено 1074 единиц.

Lavochkin Gorbunov Gudkov Lagg-3

Подобно Микоян и Гуревич (МиГ), этот советский производитель получил название от сочетания имен своих конструкторов: Лавочкин, Горбунов и Гудков. Lagg-3 был разработан на основе Lagg-1, продукта спешной индустриализации СССР в 1930-х годах с упором на количество, а не качество.

Lagg-3 избегал использования дефицитных военных материалов, таких как сталь и другие металлы. Деревянная конструкция — лишь одна из причин прозвища "деревянный гроб". Остальное объяснялось общей уступчивостью по сравнению с Bf 109. Тем не менее Lagg-3 не был таким катастрофическим, как Brewster Buffalo.

Он давал достойный отпор Люфтваффе, но только благодаря смелым пилотам и массовому производству. Ставить эти самолеты среди худших можно только по сравнению с элитными истребителями.

Всего было произведено 6528 единиц.

Nakajima J1Ni-S Gekko

Одна из причин, почему знаменитый Mitsubishi Zero так запомнился, — это то, что он был основным японским истребителем на протяжении всей войны. Отличный в начале, вскоре он был догнан и перегнан американскими самолетами, пока в последние отчаянные недели войны не превратился в камикадзе.

Однако американские пилоты встречали и другие японские самолеты, один из которых — Nakajima J1Ni-S Gekko.

Изначально рассчитанный на экипаж из трех человек, этот истребитель сопровождения совершил первый полет в 1941 году. К 1943 году его перевели в ночные истребители — как когда-то сделали немцы с неуклюжим Bf 110 с тремя членами экипажа.

Gekko имел одну 20-мм пушку Type 99, пару 7,7-мм пулеметов и два дистанционно управляемых 7,7-мм пулемета. Сохранился лишь один экземпляр Gekko, что говорит о том, что этот самолет, возможно, не был надежным, прочным или эффективным для боевых вылетов во Второй мировой войне.

Всего было произведено 479 единиц.

Другие интересные новости о самолетах

Ранее УНИАН сообщал, чем самолет-перехватчик отличается от истребителя. Сегодня истребители строятся с учётом универсальности, поскольку гораздо выгоднее и эффективнее иметь один самолёт, выполняющий несколько функций, но раньше такой возможности не было.

Кроме того, мы рассказывали про 5 самых грозных самолетов мира, которые не являются истребителями. Один из них принадлежит оккупантам.

Вас также могут заинтересовать новости: