Благодаря им кабель держится в разъёме.

Большинство людей видят USB-разъём каждый день, но почти никто не задумывается, зачем на штекере Type-A сделаны два квадратных отверстия. На внешний вид они почти не влияют, зато играют ключевую роль в том, что USB вообще надёжно работает.

Если заглянуть внутрь любого USB-порта, можно заметить две маленькие металлические защёлки. Когда вставляется штекер, эти клипсы входят ровно в те самые квадратные отверстия и фиксируют кабель с характерным щелчком.

Именно эта фиксация держит штекер на месте даже если ноутбук трясётся или флешку случайно задевают рукой.

Без этих отверстий и фиксаторов USB бы постоянно отваливались, любое небольшое движение приводило бы к обрыву передачи данных, а флешки отключались бы в самый неподходящий момент.

USB создавался в середине 90-х как способ заменить десятки несовместимых портов, и чтобы стать универсальным, ему нужно было быть простым, недорогим и, главное, надёжным.

