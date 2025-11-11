Курс на унификацию начался в 2016 году.

Когда Apple в 2016 году представила обновлённый MacBook Pro, пользователи были шокированы: из всех разъёмов остались только USB-C и аудиоразъём. Не осталось ни HDMI, ни USB-A, ни привычного MagSafe. Так началась новая эра "универсального" подхода Apple, где один порт должен был заменить всё.

USB-C способен на многое, через один разъём можно заряжать ноутбук, передавать данные, подключать монитор и даже использовать Thunderbolt. Для Apple это стало способом упростить конструкцию и сделать устройства тоньше, не жертвуя мощностью.

Но вместе с этим началась и "эра донглов". Как рассказывает Slashgear, владелец MacBook внезапно оказывался в ситуации, где без переходников нельзя было подключить флешку или SD-карту. Интернет быстро высмеял это как "dongle life" - жизнь с кучей переходников. Тогда многие посчитали, что Apple пожертвовала удобством ради дизайна.

Однако со временем ставка на USB-C оправдалась. Сегодня этот порт стал глобальным стандартом - он есть в Android-смартфонах, ноутбуках, внешних накопителях и даже в новых iPhone. А Apple, сохранив курс на универсальность, всё же пошла навстречу пользователям: в новых MacBook Pro вернулись HDMI и MagSafe, чтобы упростить жизнь пользователем.

Ранее мы рассказывали, что в новые MacBook Pro можно будет вставить SIM-карту. По данным Bloomberg, обновленные яблочные ноутбуки получат не только сенсорный дисплей, но и мобильную связь.

