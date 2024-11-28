Некоторые действия родителей могут оставлять "шрамы" на психике ребенка, подчеркнул психолог.

Детские травмы могут влиять на то, как человек во взрослой жизни будет себя чувствовать во время общения с другими людьми и строить отношения.

В большинстве семей больше всего внимания ребенку уделяет мать, поэтому именно ее поведение становится решающим во время формирования личности ребенка. Если мать допустила психологические "проколы" во время воспитания, то может возникнуть "материнская рана", говорится в статье американского психолога Марка Трэверса для Forbes.

Термином "материнская рана" называют "шрамы", которые остаются на психике ребенка в том случае, если мать не смогла удовлетворить его эмоциональные потребности.

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Эксперт назвал четыре признака "материнской травмы":

1.Мать игнорировала эмоциональные потребности ребенка, однако удовлетворяла физические, то есть кормила и одевала. Если игнорировать эмоциональные потребности детей, то в будущем они могут часто себя чувствовать оторванными и недостойными любви, и это может просочиться в более поздние отношения. У несовершеннолетних, у которых родители не закрыли эмоциональные потребности, в более позднем возможны проблемы с эмоциональной регуляцией и самооценкой.

"Если ваши родители никогда не удовлетворяли ваши эмоциональные потребности, вы можете постоянно искать подтверждения от других - этот цикл можно разорвать, обратившись за профессиональной помощью", - отметил эксперт.

2.Недостаток эмпатии со стороны матери. Из-за этого человек будет постоянно стремиться к тому, чтобы соответствовать невозможным стандартам. Если дети росли в семье, в которой нет эмпатии, они часто чувствуют себя эмоциональными инопланетянами, - неуверенными в общении с другими на более глубоком уровне. По сведениям ученых, эмпатичные родители воспитывают эмоционально защищенных детей.

"Отсутствие эмпатических реакций со стороны родителей может привести к трудностям в формировании надежной привязанности во взрослом возрасте", - добавил психолог.

3.Если ребенок рос под воздействием постоянной критики, то может оказаться в ловушке ощущения, что он "недостаточно хорош". "Это может привести к модели перфекционизма, основанной на закостенелом и неточном представлении о своей ценности или достоинстве", - объяснил Трэверс.

Исследователи выяснили, что дети, которых воспитывали критические родители, настолько озабочены тем, чтобы все делать правильно, что не решаются браться за новые задачи.

Из-за воспитания в среде критиканства человек может во взрослой жизни чувствовать себе неуверенным, сомневаться в каждом решении и почти в каждой сфере жизни чувствовать себя неадекватным.

Эксперт сообщил, что такую неуверенность в себе можно побороть, если сознательно изменить тон и лексику своего внутреннего диалога - внутренний голос должен стать, если не позитивным, то преимущественно нейтральным.

4.Если мать не разрешала ребенку выражать негативные эмоции. Таким образом матери невольно учат детей, что чувств, особенно неприятных, стоит стыдиться. "Это может заставить взрослых чувствовать себя чужими в своем собственном эмоциональном ландшафте и испытывать трудности с выражением своих чувств в отношениях. По сути, эти люди скрывают то, что делает их людьми - свои чувства", - объяснил специалист.

Исследователи выяснили, что из-за подавления эмоций могут возникнуть тревога и депрессия.

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