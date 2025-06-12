В марте 2025 года аэропорт "Керчь", расположенный в восточной части Крыма, изменил свое назначение с гражданского на военное.

Россия продолжает милитаризацию оккупированного Крыма. В Керчи захватчики переоборудуют гражданский аэропорт под военные нужды.

Об этом со ссылкой на спутниковые снимки сообщает проект "Схемы" "Радио Свобода". Отмечается, что этот аэропорт, вероятно, станет новой точкой для запусков ударных дронов "Шахед", которыми РФ терроризирует украинские города.

По словам журналистов, в марте 2025 года аэропорт "Керчь", расположенный в восточной части Крыма, изменил свое назначение с гражданского на военное. Подтверждают это как данные из российского государственного реестра недвижимости, так и спутниковые снимки, с которыми ознакомились "Схемы". На кадрах видны масштабные работы, которые оккупанты ведут на территории аэропорта.

В то же время снимки со спутника Planet Labs свидетельствуют о том, что работы по переоборудованию аэропорта под военные нужды ведутся до сих пор. Журналисты сравнили эти фото со снимками за февраль и июнь 2025 года, которые были получены от эстонского издания Delfi, и заметили, что вокруг взлетной полосы россияне возвели фортификационные и "маскировочные" сооружения.

Снимки показали авиаэксперту Анатолию Храпчинскому. По его словам, вероятно, на них запечатлена техническая база, которая предназначена для комплектации, хранения и запуска дронов.

"Маскировочные сооружения размером примерно 12 на 9 метров подходят для укрытия техники, мест комплектации БПЛА, а также для зенитно-ракетных систем вроде "Панцирь-С1" или "Тор-М2", которые идеально вписываются в эти габариты и могут создавать систему противовоздушной защиты объекта", – объяснил он.

Эксперт обратил внимание на площадки, где в будущем захватчики могут размещать системы противовоздушной обороны. В то же время взлетная полоса изменений не претерпела – она уже подходит по критериям для запуска БПЛА, утверждает Храпчинский.

"По мнению Храпчинского, российские власти перестраивают керченский аэропорт, чтобы превратить его в еще одно место для запуска дронов типа Shahed по материковой Украине", – добавили в "Схемах".

Война в Украине: РФ прячет самолеты после атаки дронов

После успешной операции Службы безопасности Украины под названием "Паутина", Россия перекинула свои самые ценные самолеты ближе к Аляске. Речь идет о стратегических бомбардировщиках Ту-160.

The Telegraph пишет, что самолеты отправили на отдаленную авиабазу "Анадырь". Добраться туда можно только по воздуху и по морю.

Отмечалось, что всего у России насчитывается около 16 действующих Ту-160, и часть из них, как заявляет Украина, были повреждены во время недавней атаки дронов.

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