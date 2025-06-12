В пятницу, 13 июня, погода в украине будет нестабильной. Во многих областях на западе, севере, в центре, а также в Харьковской области пройдут дожди. Местами вероятны грозы. Ветер усилится, а температура днем будет от +16° на западе до +22°...+24° на юго-востоке. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +18°, гроза.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +16°, небольшой дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°, гроза.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°, дождь.
- В Тернополе 13 июня ночью будет +10°, днем +16°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +16°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +9°, днем +17°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +13°, днем +19°.
- В Виннице завтра будет +11°...+18°, небольшая облачность, небольшой дождь.
- В Житомире в пятницу ночью будет +12°, днем +18°, небольшая облачность, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+19°, небольшая облачность, дождь.
- В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +18°, небольшая облачность, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +18°, небольшая облачность, дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+17°, дождь.
- В Одессе 13 июня - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +23°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +23°.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +18°, небольшая облачность, дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +16°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +19°, небольшая облачность, дождь.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +14°...+22°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +21°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +22°.
13 июня - праздник, приметы погоды
13 июня - Акилина Гречишница. Если ночь теплая, то будет хороший урожай овощей. Утром 13 июня туман - к грибному лету. Дождь идет 13 июня - урожай, по приметам, будет небогатым.