Министр иностранных дел Украины заявил, что он имеет моральное право это озвучивать.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ему было неприятно читать поздравления "некоторых стран" ко Дню России. Такое заявление дипломат сделал перед началом заседания в формате "Веймар Плюс" в Риме, пишет "Европейская правда".

"Мне, как министру страны, которая воюет, сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора", - сказал Сибига.

Министр иностранных дел Украины не стал указывать на страны, которые поздравили Кремль с Днем России. Тем не менее он подчеркнул, что имеет моральное право это озвучивать.

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Также дипломат добавил, что для страны-агрессора "не может быть никакого вознаграждения".

Рубио опубликовал поздравление с Днем России

Напомним, что сегодня, 12 июня, государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал поздравление с Днем России. В своем заявлении он утверждает, что Вашингтон "предан поддержке русского народа".

В тексте также говорится о том, что США стремятся к "конструктивному сотрудничеству" с Россией по достижению мира в Украине.

"Мы надеемся, что мир будет способствовать более взаимовыгодным отношениям между нашими странами", - сказано в заявлении Рубио.

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