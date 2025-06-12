Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ему было неприятно читать поздравления "некоторых стран" ко Дню России. Такое заявление дипломат сделал перед началом заседания в формате "Веймар Плюс" в Риме, пишет "Европейская правда".
"Мне, как министру страны, которая воюет, сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора", - сказал Сибига.
Министр иностранных дел Украины не стал указывать на страны, которые поздравили Кремль с Днем России. Тем не менее он подчеркнул, что имеет моральное право это озвучивать.
Также дипломат добавил, что для страны-агрессора "не может быть никакого вознаграждения".
Рубио опубликовал поздравление с Днем России
Напомним, что сегодня, 12 июня, государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал поздравление с Днем России. В своем заявлении он утверждает, что Вашингтон "предан поддержке русского народа".
В тексте также говорится о том, что США стремятся к "конструктивному сотрудничеству" с Россией по достижению мира в Украине.
"Мы надеемся, что мир будет способствовать более взаимовыгодным отношениям между нашими странами", - сказано в заявлении Рубио.