Сегодняшняя дата связана с несколькими народными запретами, в которые верили наши предки. В странах Балтии наступает важная памятная дата, а у православных верующих 13 июня - праздник в честь известной мученицы.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой праздник 13 июня в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
Среди наших соотечественников, достойных упоминания, 13 июня родились военный УПА Иван Вовчук, писатель Марк Черемшина, священник УГКЦ Мирослав Рипецкий, писатель Артем Чех, военнослужащий ВСУ и Герой Украины Сергей Сова.
Официально праздник сегодня в Украине отсутствует, но украинцы вспоминают освобождение Мариуполя от российских оккупантов 13 июня 2014 года. Всего за 5 часов воины ВСУ, в том числе полк "Азов", освободили город и подняли украинский флаг над зданием городской администрации.
Какой сегодня праздник в мире
На всемирном уровне наступает День изобретения швейной машинки. Это открытие привело к революции в швейной индустрии и сделало одежду гораздо более доступной.
В разных странах мира праздники сегодня посвящены в основном историческим событиям или профессиям. В Латвии, Литве и Эстонии отмечается скорбная дата - День памяти жертв коммунистических репрессий. В Венгрии наступает День изобретателя, в Аргентине - День писателя, в Панаме - День физика. В Европе начинаются летние ярмарки и фестивали.
Известно о таких мировых знаменитостях, рожденных 13 июня: физик и математик Джеймс Максвелл, поэт Уильям Йейтс, математик Джон Неш, актеры Стеллан Скашгорд и Аарон Тейлор-Джонсон, комик Тим Аллен.
Какой сегодня праздник церковный
В старом церковном стиле дата 13 июня была днем почитания апостола от 70-ти Ерма.
Поскольку ПЦУ перешла на новый стиль, изменились и правила насчет того, какой сегодня церковный праздник отметить. Верующим следует вспомнить мучениц Акилину и Антонину, а также преподобного Иоанна и его мать Анну.
Какой праздник 13 июня в народе
В далекие времена эту дату называли Акулина Гречишница и посвящали посеву гречки. Для крепкого здоровья варили и ели кашу из прошлогоднего зерна. Однако тяжелой работой и выпасом скота крестьяне не занимались, поскольку в середине июня появлялось много опасных насекомых, которые жалили людей и животных.
Праздник сегодня считается удачным для семейных посиделок и налаживания отношений, отдыха, путешествий.
Что нельзя делать сегодня
После многовековых наблюдений за природными закономерностями появились такие приметы об этой дате:
- если слышно голос кукушки, то погода улучшится;
- вечером выпало много росы - завтра будет жарко;
- после солнца появилась радуга - к засухе;
- много пчел показалось - к теплой и солнечной погоде.
Зная, какой сегодня праздник наступает в народном календаре, можно догадаться, почему с давних времен запрещается пить молоко 13 июня: наши предки верили, что слепни отравляют коров. Также не рекомендуется в этот день работать в огороде и саду, заниматься ремонтом, жаловаться на проблемы.