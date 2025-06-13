Дата 13 июня связана с несколькими международными и церковными праздниками.

Сегодняшняя дата связана с несколькими народными запретами, в которые верили наши предки. В странах Балтии наступает важная памятная дата, а у православных верующих 13 июня - праздник в честь известной мученицы.

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Какой сегодня праздник в Украине

Среди наших соотечественников, достойных упоминания, 13 июня родились военный УПА Иван Вовчук, писатель Марк Черемшина, священник УГКЦ Мирослав Рипецкий, писатель Артем Чех, военнослужащий ВСУ и Герой Украины Сергей Сова.

Официально праздник сегодня в Украине отсутствует, но украинцы вспоминают освобождение Мариуполя от российских оккупантов 13 июня 2014 года. Всего за 5 часов воины ВСУ, в том числе полк "Азов", освободили город и подняли украинский флаг над зданием городской администрации.

Какой сегодня праздник в мире

На всемирном уровне наступает День изобретения швейной машинки. Это открытие привело к революции в швейной индустрии и сделало одежду гораздо более доступной.

В разных странах мира праздники сегодня посвящены в основном историческим событиям или профессиям. В Латвии, Литве и Эстонии отмечается скорбная дата - День памяти жертв коммунистических репрессий. В Венгрии наступает День изобретателя, в Аргентине - День писателя, в Панаме - День физика. В Европе начинаются летние ярмарки и фестивали.

Известно о таких мировых знаменитостях, рожденных 13 июня: физик и математик Джеймс Максвелл, поэт Уильям Йейтс, математик Джон Неш, актеры Стеллан Скашгорд и Аарон Тейлор-Джонсон, комик Тим Аллен.

Какой сегодня праздник церковный

В старом церковном стиле дата 13 июня была днем почитания апостола от 70-ти Ерма.

Поскольку ПЦУ перешла на новый стиль, изменились и правила насчет того, какой сегодня церковный праздник отметить. Верующим следует вспомнить мучениц Акилину и Антонину, а также преподобного Иоанна и его мать Анну.

Какой праздник 13 июня в народе

В далекие времена эту дату называли Акулина Гречишница и посвящали посеву гречки. Для крепкого здоровья варили и ели кашу из прошлогоднего зерна. Однако тяжелой работой и выпасом скота крестьяне не занимались, поскольку в середине июня появлялось много опасных насекомых, которые жалили людей и животных.

Праздник сегодня считается удачным для семейных посиделок и налаживания отношений, отдыха, путешествий.

Что нельзя делать сегодня

После многовековых наблюдений за природными закономерностями появились такие приметы об этой дате:

если слышно голос кукушки, то погода улучшится;

вечером выпало много росы - завтра будет жарко;

после солнца появилась радуга - к засухе;

много пчел показалось - к теплой и солнечной погоде.

Зная, какой сегодня праздник наступает в народном календаре, можно догадаться, почему с давних времен запрещается пить молоко 13 июня: наши предки верили, что слепни отравляют коров. Также не рекомендуется в этот день работать в огороде и саду, заниматься ремонтом, жаловаться на проблемы.

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