Он говорит, что разочарован.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп слишком давит на Украину, считая ее более слабой стороной, и в ближайшее время это не изменится.

Такое мнение в интервью Главкому высказал бывший специальный представитель США в переговорах по Украине Курт Волкер. Он раскритиковал заявления Трампа, в которых тот говорит об Украине и России не как об агрессоре и жертве, а как об одинаковых противниках:

"По моему мнению, Трамп разочарован тем, что Путин не хочет прекратить эту войну. А он думал, что было бы очень просто и естественно это сделать, но этого не происходит. Думаю, что Трамп удивлен из-за этого, но до сих пор пытается убедить Путина согласиться на прекращение огня, вместо того, чтобы прибегнуть к принуждению".

По словам дипломата, американский президент может считать согласие кремлевского правителя Путина прекратить войну единственным способом действительно закончить конфликт. Именно поэтому Трамп не вводит новые санкции против Москвы и не критикует Путина.

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"И это ведет к очень несбалансированному способу оценки этой войны. Трамп оказывает много давления на Украину и имеет большие ожидания от нее, потому что рассматривает Украину как слабую сторону и одновременно вообще не возлагает таких ожиданий на Россию. И это очень разочаровывает. По моему мнению, это будет продолжаться. Трамп не изменит ничего из того, что он делает сейчас", - добавил Волкер.

Трамп не хочет наказывать Россию

Напомним, американский президент ранее заявлял, что в случае отказа Москвы от мирных переговоров и полного прекращения огня он введет новые санкции против России.

Украина согласилась на американское предложение, после чего Вашингтон и ряд европейских лидеров призвали Москву сделать ответный шаг. Кремлевский правитель Путин отверг полное перемирие.

Несмотря на риторику Трампа о "принуждении к миру", обещанные ограничения пока не введены. Кроме того, он систематически заявляет, что разочарован обеими сторонами войны.

Тем временем сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь продвигают законопроект, предусматривающий жесткие экономические меры против РФ и стран, которые ведут с ней торговлю.

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