Актриса до сих пор не получила некоторые средства за работу.

Украинская актриса и бывшая участница "Дизель шоу" Яна Глущенко, которая в апреле покинула проект, рассказала о выплатах и долгах перед ней на прошлом месте работы.

Не секрет, что женщина 10 лет была частью команды юмористического шоу. Все это время, по ее словам, все актеры получали фиксированную ставку, однако некоторые имели еще и премии.

"Ставка была одна у всех. Но были актерам премии. И некоторые их не получали. Я не спрашивала почему так. Я наблюдала. Но я ушла не из-за денег. Просто я хочу идти дальше", - отметила Яна в YouTube-проекте ТСН.ua "Наодинці".

Видео дня

Глущенко также отметила, что с ней сразу рассчитались в тот день, как она ушла. Однако деньги за рекламу в "Дизель шоу" она так и не получила.

"Зарплата за рекламу зависела от того, сколько скетчей снималось, в каком количестве ты снимаешься, или если ты там в номерах ешь. И потом они как-то там учитывали и у нас у всех была разная зарплата за рекламу. И нам, насколько я знаю, уже давно, больше чем полгода, не оплачивается это все. Я даже не знаю, какая сумма. Но еще жду и надеюсь, что дождусь", - добавила актриса.

Напомним, ранее Яна Глущенко показала, где будет работать после ухода из "Дизель шоу".

Вас также могут заинтересовать новости: