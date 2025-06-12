Khankhuuluu mongoliensis весил около 750 килограммов.

Палеонтологи определили ближайшего известного предка гигантского тираннозавра. Он скрывался среди окаменелостей, которые были обнаружены в Монголии в 1970-х годах, пишет Interesting Engineering.

Ученые под руководством Джареда Вориса и доктора Дарлы Зеленицкой из Университета Калгари идентифицированный ранний вид тираннозавра. В своем исследовании они рассказали, что этот вид получил название Khankhuuluu mongoliensis, что переводится с монгольского языка как "драконий принц".

Отмечается, что этот динозавр был быстрым хищником среднего размера, который бродил по Земле около 86 миллионов лет назад. По словам ученых, их открытие пролило новый свет на восхождение самых страшных хищников, когда-либо обитавших на нашей планете.

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"Этот новый вид дает нам представление о стадии восхождения в эволюции тираннозавров, когда они переходили от небольших хищников к своей конечной форме", - сказал Ворис.

Исследователи поделились, что история Khankhuuluu mongoliensis началась с частичных окаменелостей, найденных в формации Баяншири в юго-восточной Монголии. Сперва палеонтологи связали останки с другим тираннозавром среднего размера, алектозавром.

В 2023 году Ворис детально изучил окаменелости Khankhuuluu mongoliensis. Он обратил внимание на полую кость морды, которая указала на раннего предка тираннозавра.

По словам ученых, Khankhuuluu mongoliensis весил около 750 килограммов и был размером с лошадь. Этот вид обладал крошечными, рудиментарными рогами, предшественниками более заметных рогов.

Ученые подчеркнули, что Khankhuuluu mongoliensis не мог разгрызать кости, в отличие от своих более крупных потомков. Представители этого вида были мезохищниками, которые полагались на свою молниеносную скорость и ловкость.

В издании добавили, что открытие показывает, что Khankhuuluu mongoliensis является последним предком крупных тираннозавров, найденным среди азиатских окаменелостей. Вероятнее всего, этот вид иммигрировал из Азии в Северную Америку через сухопутный мост около 85 миллионов лет назад.

Как предки динозавров пережили экстремальную жару в триасовый период

Ранее ученые из Бирмингемского и Бристольского университетов обнаружили, что архозавроморфы, которые были предками динозавров и крокодилов, мигрировали на расстояние около 16 000 километров, чтобы поселиться в новых экосистемах. В то время Земля столкнулась с экстремальной жарой из-за которой большая часть территорий стала непригодной для жизни.

Долгое время исследователи считали, что архозавроморфы были ограничены определенными регионами. Тем не менее не исключалось, что они могли мигрировать.

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