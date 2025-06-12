Как сообщается, постановление вступит в силу через 20 дней после публикации.

Сегодня в Совете Евросоюза отменили все дополнительные проверки для семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои из Украины. Об этом сообщает официальный сайт Совета Европейского Союза.

"Согласно решению, принятому сегодня, семена этих видов, произведенные в Украине и Республике Молдова, смогут попасть на рынок ЕС", - говорится в заявлении европейской институции.

Отмечается, что компании, которые базируются в Евросоюзе, смогут диверсифицировать свои районы производства семян. Все это должно поддержать непрерывные поставки высококачественных семян в европейские страны.

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Решение подтверждает, что украинские сертификационные процедуры обеспечивают те же гарантии относительно характеристик семян и правил экспертизы, идентификации и контроля, что и те, которые применяют к семенам, произведенным в странах ЕС.

Благодаря решению Евросоюза украинские производители получат полный доступ к рынку ЕС, что усилит экспортные позиции Украины. Постановление вступит в силу через 20 дней после публикации.

Экспорт семян в ЕС - справка УНИАН

Семена, собранные за пределами ЕС, могут продаваться на европейском рынке только при условии, что они имеют те же гарантии, что и официально сертифицированные семена Евросоюза.

Таким образом, страны, которые не входят в состав Евросоюза и хотят экспортировать семена в ЕС, должны соответствовать европейским критериям относительно характеристик семян, их проверки, идентификации, маркировки, контроля и упаковки.

Сертификация включает полевые инспекции, отбор образцов семян и его тестирование.

Напомним, в 2022 году наша страна подала в Европейскую комиссию запрос о распространении эквивалентности на семена подсолнечника, брюквы и свеклы. В 2023-м был подан запрос относительно семян сои.

Квоты на украинскую агропродукцию - что известно

Напомним, с 6 июня были восстановлены довоенные квоты Евросоюза на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Таким образом, европейцы отменили "торговый безвиз", который действовал с 2022 года.

Последний ввели для того, чтобы помочь нашей стране компенсировать последствия от полномасштабной войны.

Специалисты по-разному оценивают последствия от восстановления довоенных квот. По словам премьера Шмыгаля, Украина не понесет значительных денежных потерь вследствие того, что торговые преференции были завершены.

Также сообщалось, что Киев и Брюссель начали активные переговоры о новых условиях экспорта сельскохозяйственной продукции в ЕС.

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