Даже города-курорты уже относятся к туристам с опаской / коллаж УНИАН, фото wikipedia.org

Все больше европейских городов видят в туристах источник проблем, а не доходов. Поэтому местные чиновники начинают придумывать всевозможные запреты и ограничения, чтобы уменьшить количество туристов, или хотя бы снизить дискомфорт местного населения от нашествия "дорогих гостей". Портал Euronews обратил внимание на несколько самых интересных случаев.

Район Ноттинг-Хилл, Лондон, Великобритания

Район Ноттинг-Хилл в западном Лондоне стал популярным у туристов после выхода на экраны культовой романтической комедии "Ноттинг-Хилл" с Джулией Робертс и Хью Грантом в главных ролях. Визитной карточкой района всегда были разноцветные домики, которые создавали атмосферу сказочного городка.

Но толпы туристов, которые прут в этот район фотографироваться, изрядно раздражают местных жителей. Туристы не только лишают их жизнь приватности, но также шумят и мусорят.

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Теперь некоторые жители начали красить свои симпатичные домики в черные и серые цвета, чтобы отбить у туристов желание фотографироваться на их фоне.

Справа - классический вид района Ноттинг-Хилл, слева - последние новации / коллаж УНИАН, фото wikipedia.org

Район Чинкве-Терре, Лигурия, Италия

Национальный парк Чинкве-Терре сочетает в себе умопомрачительные природные ландшафты с туристическими тропами и несколько тихих поселений с интересной архитектурой.

Пешеходные маршруты привлекают тысячи туристов, что заставило администрацию национального парка ввести ряд ограничений, в том числе ради безопасности самих туристов. Например, им запретили носиться по горным тропам в шлепанцах.

А в последних онлайн-руководствах по посещению парка появился уже целый перечень четких требований к посетителям, и полиция теперь строго проверяет, насколько снаряжение туристов соответствует требованиям администрации.

Пейзажи Чинкве-Терре / коллаж УНИАН, фото wikipedia.org

Барселона, Испания

Китайская соцсеть TikTok известна своей способностью запускать бессмысленные и часто вредные тренды. Жертвой одного из таких трендов стала площадь Гауди перед храмом Саграда Фамилия в Барселоне. Сотни туристов подражали вирусному видео, пытаясь снять селфи на фоне храма, пока их спускал эскалатор местного метро.

Толпы тиктокеров постоянно создавали пробки на входе в станцию подземки, что ужасно бесило местных жителей. В конце концов городские власти решили построить специальную селфи-зону возле собора Саграда Фамилия, чтобы пользователи TikTok могли сделать столько глупых селфи, сколько им заблагорассудится, не мешая при этом другим людям.

Храм Саграда Фамилия в Барселоне / фото wikipedia.org

Бенидорм, Испания

В испанском курортном городе Бенидорм власти объявили о значительных штрафах за ненадлежащее использование электроскутеров, предназначенных для людей с инвалидностью.

Полиция говорит, что наглые туристы арендовали эти транспортные средства для развлечения, не имея реальных проблем с подвидностью. Они просто носились по улицам с опасной скоростью.

Теперь пользование скутерами разрешено исключительно тем, кто действительно имеет проблемы со здоровьем и ограниченную мобильность. Нарушителям этого правила грозит штраф до 500 евро.

Пляжи Бенидорма / фото wikipedia.org

Другие туристические новости

Как писал УНИАН, французские музеи станут дороже для иностранцев, которые приехали не из стран Европейского союза. Чиновники считают, что раз уж человек приехал с другого континента, то уже не пожалеет дополнительные 30 евро за селфи с Моной Лизой.

Также мы рассказывали, что итальянский остров Сицилия, который не безосновательно ассоциируется с мафиозными кланами, становится все более популярным направлением для туристов. Особенно тех, кто путешествует в одиночестве.

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