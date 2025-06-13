Европейские города уже не хотят видеть туристов. По крайней мере не в том количестве, что есть сегодня.

Все больше европейских городов видят в туристах источник проблем, а не доходов. Поэтому местные чиновники начинают придумывать всевозможные запреты и ограничения, чтобы уменьшить количество туристов, или хотя бы снизить дискомфорт местного населения от нашествия "дорогих гостей". Портал Euronews обратил внимание на несколько самых интересных случаев.

Район Ноттинг-Хилл, Лондон, Великобритания

Район Ноттинг-Хилл в западном Лондоне стал популярным у туристов после выхода на экраны культовой романтической комедии "Ноттинг-Хилл" с Джулией Робертс и Хью Грантом в главных ролях. Визитной карточкой района всегда были разноцветные домики, которые создавали атмосферу сказочного городка.

Но толпы туристов, которые прут в этот район фотографироваться, изрядно раздражают местных жителей. Туристы не только лишают их жизнь приватности, но также шумят и мусорят.

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Теперь некоторые жители начали красить свои симпатичные домики в черные и серые цвета, чтобы отбить у туристов желание фотографироваться на их фоне.

Район Чинкве-Терре, Лигурия, Италия

Национальный парк Чинкве-Терре сочетает в себе умопомрачительные природные ландшафты с туристическими тропами и несколько тихих поселений с интересной архитектурой.

Пешеходные маршруты привлекают тысячи туристов, что заставило администрацию национального парка ввести ряд ограничений, в том числе ради безопасности самих туристов. Например, им запретили носиться по горным тропам в шлепанцах.

А в последних онлайн-руководствах по посещению парка появился уже целый перечень четких требований к посетителям, и полиция теперь строго проверяет, насколько снаряжение туристов соответствует требованиям администрации.

Барселона, Испания

Китайская соцсеть TikTok известна своей способностью запускать бессмысленные и часто вредные тренды. Жертвой одного из таких трендов стала площадь Гауди перед храмом Саграда Фамилия в Барселоне. Сотни туристов подражали вирусному видео, пытаясь снять селфи на фоне храма, пока их спускал эскалатор местного метро.

Толпы тиктокеров постоянно создавали пробки на входе в станцию подземки, что ужасно бесило местных жителей. В конце концов городские власти решили построить специальную селфи-зону возле собора Саграда Фамилия, чтобы пользователи TikTok могли сделать столько глупых селфи, сколько им заблагорассудится, не мешая при этом другим людям.

Бенидорм, Испания

В испанском курортном городе Бенидорм власти объявили о значительных штрафах за ненадлежащее использование электроскутеров, предназначенных для людей с инвалидностью.

Полиция говорит, что наглые туристы арендовали эти транспортные средства для развлечения, не имея реальных проблем с подвидностью. Они просто носились по улицам с опасной скоростью.

Теперь пользование скутерами разрешено исключительно тем, кто действительно имеет проблемы со здоровьем и ограниченную мобильность. Нарушителям этого правила грозит штраф до 500 евро.

Другие туристические новости

Как писал УНИАН, французские музеи станут дороже для иностранцев, которые приехали не из стран Европейского союза. Чиновники считают, что раз уж человек приехал с другого континента, то уже не пожалеет дополнительные 30 евро за селфи с Моной Лизой.

Также мы рассказывали, что итальянский остров Сицилия, который не безосновательно ассоциируется с мафиозными кланами, становится все более популярным направлением для туристов. Особенно тех, кто путешествует в одиночестве.

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