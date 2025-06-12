Он был участником концертной команды группы.

Популярная рок-группа "Океан Эльзы" сообщила о смерти украинского музыканта Григория Чайки, который боролся с онкологией.

Сообщение о его смерти появилось в Instagram-аккаунте группы в четверг, 12 июня. Гриша Чайка был основателем группы "4ayka", первым гитаристом "Sunsay" и лидером группы "Kislorod". С 2015 года он также работал гитарным техником и сессионным гитаристом "Океана Эльзы":

"Ушел из жизни Гриша Чайка. Талантливый музыкант, гитарист группы 4АЙКА, участник нашей концертной команды, с которым мы работали много лет. Последние месяцы он боролся со страшной болезнью, но Бог забрал его к себе. Светлая память тебе, друг".

В аккаунте музыканта можно увидеть, что он боролся с раком крови и проходил химиотерапию. Мужчина давал в Харькове благотворительные концерты в поддержку Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Другие потери музыкального мира

Напомним, недавно во время волонтерской миссии в Сумской области погиб солист Одесской национальной оперы, заслуженный артист Украины Владислав Горай.

Летом прошлого года стало известно о гибели артиста Национальной академической капеллы "Думка", заслуженного артиста и актера Игоря Воронки, который защищал страну на фронте.

Ранее СМИ сообщили о смерти 58-летнего вокалиста британской индастриал-группы Nitzer Ebb Дугласа Маккарти. Известно, что он болел циррозом печени из-за проблем с алкоголем.

Вас также могут заинтересовать новости: