Сегодня в Украине будет ветреная погода без особого тепла.

На сегодня, 13 июня, в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"13 июня в Украине, кроме крайнего запада, порывы ветра 15-20 м/с2, - говорится в прогнозе.

I уровень опасности объявлен по всей стране, кроме таких областей:

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Волынская;

Львовская;

Закарпатская.

Сегодня с северо-запада Европы на территорию Украины распространится холодный воздух, поэтому температура снизится. Атмосферные фронты обусловят кратковременные дожди в большинстве областей, кроме карпатского региона и юга. Также почти по всей стране, кроме крайнего запада, днем ожидается усиление ветра до штормовых значений.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Днем повсеместно, кроме Закарпатья, Карпат и южной части, пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме крайнего запада, порывы будут достигать 15-20 м/с.

На юге воздух прогреется до +21°...+26°, на остальной территории +15°...+20°.

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