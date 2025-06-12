Он снова критикует и Москву, и Киев.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп говорит, что "очень разочарован" поведением не только Российской Федерации, но и Украины.

Во время общения с журналистами американский лидер снова заявил о больших потерях в войне, отметив, что стороны уже могли бы достичь договоренностей. В то же время он уверен, что его команде удастся достичь прекращения войны:

"Они теряют по пять-шесть тысяч человек в неделю - в основном солдат, но и мирных жителей, потому что города снова обстреливают ракетами. Как это - жить в доме и думать, что ракета вполне может попасть в твое здание вечером? Это ужасно. Должно быть ужасно - жить в таких условиях. Но я уверен, мы с этим справимся. Просто разочарован, что до сих пор не закончили".

Заявления Трампа о войне

Напомним, американский президент Трамп неодонразово разделял ответственность между Украиной и Российской Федерацией, критикуя обе стороны.

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Если он и говорил, что недоволен кремлевским правителем Путиным, то вскоре делал и критические заявления в сторону президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, Трамп, который ранее публично называл Зеленского "диктатором", отказывался назвать так же Путина.

В начале своих мирных усилий он угрожал Москве санкциями, если та не проявит желание прекращать войну, однако постоянно говорит журналистам, что имеет собственный "дедлайн" для этого.

Во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом президент Соединенных Штатов сравнил войну с дракой детей на площадке, призывая "дать им подраться", прежде чем что-то делать.

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