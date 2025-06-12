В частности, глава государства хочет получить понимание, насколько близко США приблизились к введению новых санкций, если решение о новых "адских" санкциях против России не будет принято на этой неделе.

Новые санкции против России станут предметом обсуждения на саммите лидеров "Большой семерки" в Канаде, который состоится 15-17 июня. В частности Владимир Зеленский хочет обсудить с Дональдом Трампом санкционный пакет сенатора Линдси Грэма. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

В частности, у главы государства спросили, планирует ли он в этом месяце посетить саммиты лидеров "Большой семерки" и НАТО.

"Многое зависит от того, что происходит в Украине, и что происходит на поле боя. Какой бы ситуация сложной ни была, сегодня у нас есть возможности посетить соответствующие саммиты. Прежде всего, я за это благодарю воинов, и всех людей, которые работают на усиление нашей армии", - сказал Зеленский.

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Относительно повестки дня саммита G7, президент отметил: "Понятно, что мы очень близко к важным санкционным решениям".

"И только в диалоге мы можем найти понимание всех стран, от кого зависит внедрение сильного санкционного шага по остановке или уменьшению возможности финансирования этой войны Путина", - добавил Зеленский.

Он отметил, что санкционная политика будет одной из главных тем на саммите "Большой семерки".

"Вторая - это поддержка Украины. Не остановка помощи. Это также очень важно", - подчеркнул президент.

Кроме того, в-третьих, для Украины очень важно принимать решения по финансированию восстановления государства.

"И во время войны люди должны работать, и восстанавливаться некоторые вещи, и логистические, - просто вещи, чтобы страна жила", - сказал Зеленский.

Он добавил, что такое решение о финансировании в 2025 году принималось "Семеркой" год назад. "А сейчас нам надо думать, что будет в следующем году", - сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, пока рано говорить о повестке дня саммита НАТО в Гааге.

Также у президента спросили, когда Украина ожидает принятия американского законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя о новых "адских" санкциях против России и стран, которые покупают российскую нефть.

"Этот санкционный пакет Грэма и Блюменталя для нас очень важен. И мы обсуждали детали. Они очень положительно относятся к этому. И мы им за это действительно благодарны. Но, все равно, конечное решение в Белом доме. Зависит от президента Соединенных Штатов Америки. Я рассчитываю, что у нас будет разговор на саммите G7 (с президентом Дональдом Трампом - УНИАН). И очень рассчитываю, что если до этого не будут приняты соответствующие решения, что мне удастся иметь, по крайней мере, понимание, - насколько мы близки к этому решению. Важно, что идет координация со странами Европейского Союза, и согласование схожих позиций по пакетам санкций. Я считаю, что это уже шаг вперед", - подчеркнул Зеленский.

Санкции против России

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что Европейский Союз примет 18-й пакет санкций против России уже на следующей неделе, несмотря на противодействие Словакии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что именно может войти в 18-й пакет санкций в отношении Российской Федерации. Под удар могут попасть газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" и российская нефть. В частности, санкции будут предусматривать снижение предельной границы цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель и отключение от SWIFT еще 22 российских банков.

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