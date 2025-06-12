Нужно внимательно всматриваться в каждую деталь изображения.

Любите испытания для зрения и проверку внимательности к деталям? Тогда новая визуальная головоломка от УНИАН именно для вас!

На первый взгляд - это просто изображение роскошных желтых роз. Но внимательнее присмотритесь: среди лепестков скрывается желтый утенок! Вам нужно отыскать его на картинке всего за семь секунд.

Такие головоломки считаются сложными, потому что обычно объект, который нужно найти, имеет похожие с другими цвет, форму или текстуру. Мозг автоматически "фильтрует" лишнюю информацию, поэтому нужный элемент легко проигнорировать.

Видео дня

Кроме того, временной лимит создает психологическое давление, которое мешает сосредоточиться и заметить детали.

Подсказка

Утенок выглядывает из-за одной из роз, поэтому ищите внимательно возле лепестков.

Ответ

Успели найти птенца в установленное время?

Оптические иллюзии и загадки

Предлагаем осмотреть изображение, заполненное роскошными цветами, среди которых спрятали обычную женскую туфельку такого же насыщенного красного цвета. Найти ее всего за 10 секунд способны только настоящие "детективы" с острым зрением.

Также мы публиковали оптическую иллюзию с множеством птиц. Кажется, что их всех легко различить - но одно маленькое создание не вписывается в эту птичью толпу. Задача - найти его среди других видов всего за 10 секунд.

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