Россияне получат дополнительные преимущества от использования подводных лодок.

Уже более века подводные лодки остаются среди важнейших и наиболее смертоносных средств ведения войны большого масштаба. И похоже, что глобальное потепление только добавит актуальности этому виду вооружений, пишет The New York Times (NYT).

Как известно, подводные лодки могут не только блокировать судоходство в зоне своей ответственности, но и наносить дистанционные удары по вражеской территории, в том числе ядерными ракетами. При этом современные субмарины крайне трудно обнаружить под водой, что и делает их козырем в рукаве любой крупной державы с претензиями на глобальное или региональное доминирование.

Новое исследование ученых, изучающих последствия глобального потепления, показало, что по мере нагревания глобального океана подводным лодкам станет еще легче спрятаться в глубинах. И это очевидно делает подводные лодки еще более полезным оружием.

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NYT отмечает, что основным методом обнаружения субмарин в океане остается акустический пеленг - их находят по звуку двигателей. Но оказалось, что дальность такого пеленга тем меньше, чем теплее становится вода в океане.

Исследователь Мауро Гилли, изучающий военные технологии, вместе с командой подсчитал, дистанция обнаружения российских подводных лодок, например, у атлантического побережья Франции до конца текущего века может сократиться вдвое. Подобная динамика наблюдается и в западной части Тихого океана, где действуют китайские и американские подлодки: там дистанция обнаружения может сократиться на 20%.

Законы физики здесь работают следующим образом. В теплой воде звук распространяется быстрее, но вместе с тем он имеет тенденцию "изгибаться" в направлении более холодных слоев воды, где он движется медленнее. Следовательно, в условиях глобального потепления, когда поверхность воды нагревается сильнее, звуковые волны более резко устремляются вниз, к более холодным слоям воды. Из-за этого расстояние, на котором гидролокаторы могут услышать подводные лодки, сокращается.

По словам доктора Гилли, этот эффект может иметь важные стратегические последствия, в частности в контексте ядерного сдерживания. Россия и Китай, могут воспользоваться климатическими изменениями для отправки подводных лодок в те части океана, где этот эффект будет более выраженным. Например, в Северную Атлантику.

Впрочем, не везде глобальное потепление будет играть на руку подводникам. На мелководье, где нет глубинных слоев холодной воды, обнаружение лодки станет даже легче, потому что в теплой воде звук распространяется быстрее. Это например касается большей части Японского моря, где могут действовать северокорейские подводные лодки.

Проблема изменения климата

Как писал УНИАН, чиновники Евросоюза публично предупреждают, что глобальное потепление "в четыре раза" увеличит вероятность возникновения новых военных конфликтов из-за ограниченных природных ресурсов. При этом климатические изменения создадут дополнительные проблемы для самих военных.

Недавно Еврокомиссия уже призвала страны-члены блока начать экономить водные ресурсы, пока они не стали острым дефицитом на континенте.

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