Также президент рассказал, кого удалось вернуть во время обмена пленными 12 июня.

Силы обороны Украины вытесняют российских оккупантов из Сумской. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время своего вечернего обращения.

"Был сегодня доклад Главкома Сырского. Фронт, прежде всего Покровское направление. Курская операция, приграничье Сумщины. Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупантов. Спасибо каждому нашему солдату", - сказал Зеленский в Telegram.

Он также рассказал детали обмена пленными, который состоялся 12 июня. По его словам, среди обменянных были люди, которых ранее считали пропавшими без вести.

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"Сегодня продолжили возвращение людей из российского плена. Это уже третий шаг обменов о которых договорились в Стамбуле. Среди тех, кого вернули сейчас, есть ребята, находившиеся в плену еще с 2022 года. Также есть те, кто считался пропавшим без вести. Важно проверять каждую фамилию - всю имеющуюся информацию. Так и делаем. Я благодарен всем, кто помогает возвращать наших", - добавил Зеленский.

Ситуация на фронте: важные новости

О начале массированных штурмов врага на юге Донецкой области накануне сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Он отметил, что на Новопавловском направлении за прошедшие сутки произошло больше всего штурмов оккупантов.

Кроме того, он рассказал, что на юге Донецкой области до административной границы Днепропетровской области россиянами еще остается примерно десять километров. По его словам, чтобы достичь этой цели, оккупантам надо пройти еще ряд населенных пунктов.

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