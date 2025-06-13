Такие работы продолжались шесть дней.

В Харькове завершены аварийно-спасательные работы на территории гражданского предприятия, по которому ударили российские оккупанты, из-под завалов изъяли тела шестерых погибших. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Вечером 12 июня во время разбора завалов спасатели обнаружили тело шестого погибшего человека. Поисковая операция продолжалась 6 дней", - отметили в ГСЧС.

В Службе напомнили, что 7 июня российские войска нанесли массированный удар по гражданскому объекту в Харькове. В результате атаки были разрушены несколько производственных зданий, произошли обвалы конструкций, возникли масштабные пожары. Чрезвычайникам удалось спасти двух человек.

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Отмечается, что к поисковым работам привлекались спасатели, кинололические расчеты и тяжелая техника ГСЧС, а также коммунальные службы города.

"Из-под завалов изъяты тела 6 погибших: 3 мужчин и 3 женщин. Всего демонтировано более 70 тонн бетонных и металлических конструкций", - говорится в сообщении.

Российские обстрелы Харькова

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 июня российские захватчики нанесли по Харькову удары ракетами, дронами и КАБами. Были зафиксированы попадания в жилые дома и гражданское предприятие, где в результате атаки возник мощный пожар.

Кроме того, в тот же день россияне авиабомбами атаковали город, в результате чего погибла одна женщина, еще десятки людей получили ранения. В частности президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиаудар РФ по Харькову. По его словам, эта атака стала "очередным зверским убийством", которое не имеет никакого военного смысла.

"Чисто терроризм. И это продолжается уже более трех лет полномасштабной войны. Это нельзя игнорировать. Нельзя на это закрывать глаза. И это не какая-то игра. Ежедневно мы теряем наших людей только потому, что Россия чувствует безнаказанность. Нужно жесткое принуждение России к миру", - подчеркнул глава государства.

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