Если вы хотите обустроить свой дом, то важно знать, какие цвета удачно сочетаются между собой.

Невозможно точно сказать, насколько сильна связь между древесиной и цветами краски, выбранными для помещения, которые влияют на общую атмосферу комнаты. Однако есть некоторые цвета, которых всегда стоит избегать, сочетая с древесиной. Об этом пишет Homes and Gardens.

"Например, в зависимости от типа дерева, которое используется под ногами, определенные цвета краски хорошо сочетаются с деревянным полом, в то время как другие могут, в лучшем случае, выглядеть неутешительно, а в худшем - очень резко контрастировать с этим деревом. Когда вы взвешиваете и разрабатываете различные идеи относительно цвета комнаты в рамках дизайна интерьера или ремонта, пристальное внимание к текстуре и цвету древесины, которую вы выбрали или уже имеете, будет иметь первоочередное значение для избежания эстетического диссонанса", - объясняют в материале.

Поэтому дизайнеры интерьера рассказали, каких цветов следует избегать с определенными породами древесины, а какие оттенки следует использовать вместо них.

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Избегайте сочетания древесины оранжевых тонов с яркими цветами

"Древесина оранжевого цвета, такая как пихта Дугласа или кедр, часто конфликтует с яркими цветами", - объяснила дизайнер интерьера Лия Гарматц из компании Field Theory Design.

Вместо этого она рекомендует балансировать такие оттенки чем-то менее теплым.

"Оранжевую древесину можно уравновесить синим, зеленым и серым цветами, которые все еще имеют теплый оттенок, перекликающийся с древесиной", - заверила Гарматц.

Не смешивайте красное дерево с коричневым

Если у вас есть мебель из темного дерева, то очень важно, чтобы цветовая палитра комнаты, в которой она будет находиться, не затмевала цвет древесины.

"Коричневая антикварная мебель красивая, и она заслуживает контрастной стены, чтобы по-настоящему "спеть". Почти любой цвет будет прекрасно смотреться с красным деревом, но вам точно следует избегать мрачных, насыщенных тонов или шоколадно-коричневых красок. Эти насыщенные, органические цвета лишь скроют красоту антикварной мебели", - подчеркнула антиквар и декоратор интерьеров Джен Бьенвену.

В то же время дизайнер интерьера Кэролайн Боргман предложила в таком случае использовать такой цвет, который не будет конкурировать с цветом антикварной мебели.

"Красное дерево добавляет текстуры и тепла, поэтому я бы использовала нейтральные цвета краски, такие как Little Greene's Slaked Lime или Portland Stone", - посоветовала она.

Избегайте бледных цветов с полированной древесиной

Ведущий концепт-дизайнер компании Artichoke Энтони Эрл рассказал об особенностях работы с полированной древесиной.

"Мы любим сочетать массивную, натуральную древесину с определенными цветами. Часто разные породы древесины в одном пространстве создают комнату, полную интереса и ощущения, что она всегда там была. Мы часто работаем с дубом из-за его характера и прочности - теплые тона прекрасно сочетаются с нейтральными цветами, а также с зелеными красками и более землистыми природными пигментами, чтобы подчеркнуть оттенки в структуре древесины. Для полированной древесины, такой как орех, темные, насыщенные цвета дополняют лучше всего, поэтому избегайте бледных цветов", - советует эксперт.

Поэтому специалисты призывают избегать четкой, блестящей белой краски и холодных серых оттенков, которые могут неудачно сочетаться с полированной древесиной. Вместо этого можно обратить свое внимание на более насыщенные оттенки, однако, чтобы они были неяркими.

Не сочетайте клен с желтыми оттенками

"Если вы работаете с кленом, вам лучше избегать красок с желтыми оттенками", - советует Джен Бьенвену.

Это объясняется тем, что клен обычно имеет желтоватые пигменты, поэтому когда он сочетается с такой же краской, то это не создает многослойного эффекта.

"Учитывая это, если вы задумали создать кухню в ультрамодном масляно-желтом цвете, то было бы разумно выбрать другую древесину. Если вы хотите привнести в свой дом тепло, индивидуальность и солнечное настроение, выбирайте одно из этих деревьев, поскольку желтый и клен не очень хорошо сочетаются между собой", - отметили в материале.

Не смешивайте натуральное дерево с неоновыми цветами

В основном неоновые цвета редко встречаются в природе, поэтому их партнерство с натуральной древесиной может поражать.

"Яркий цвет краски, который вы выбрали, может иметь целью заявить о себе, и в этом случае, чтобы не отвлекать внимание от яркого цвета, лучше использовать различные текстурированные покрытия, чем дерево", - подытожили в материале.

Другие советы экспертов

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