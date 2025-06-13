На этапе, предшествующем разрыву, вы можете начать размышлять над тем, почему вы решили остаться с партнером в первую очередь.

Порой люди завершают отношения, это один из этапов жизни. Но удовлетворенность отношениями не падает внезапно – она проходит через фазу "терминального спада".

Об этом рассказывает американский психолог Марк Треверс в материале для Forbes. Он пишет, что такой спад начинается за годы до того, как пара решит разойтись. Специалист назвал три признака того, что вы, возможно, уже находитесь на этапе, предшествующем разрыву.

1. Вы чувствуете облегчение, когда представляете жизнь без партнера

Мысли о свободе часто появляются перед расставанием с партнером. Они приходят не потому, что вы хотите причинить человеку боль, а потому, что вы хотите снова почувствовать себя собой.

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"Вы больше не представляете себе совместного будущего, зато мечтаете о жизни, которую живете по собственным правилам. Вы задаетесь вопросом, как это проснуться без этих отношений, которые вас обременяют, и не чувствовать эмоционального напряжения, которое, кажется, никогда не прекратится. Впоследствии, когда наступает истощение, вы редко замечаете, что чувствует ваше тело. Вы прекращаете бороться, потому что больше не имеете энергии, чтобы продолжать попытки. Вы не начинаете разговоров, не пытаетесь починить то, что сломалось, или восстановить связь, которая, кажется, разрушается", – объясняет Треверс.

2. Вы постоянно истощены и не знаете почему

Когда вы постоянно оправдываетесь перед человеком или зацикливаетесь на том, что могли бы сказать, но не сказали, ваше тело начинает реагировать на это раньше, чем ваш разум.

Простыми словами, эмоциональная нагрузка начала перевешивать связь, которую вы так старательно пытаетесь поддерживать. Единственное, что вас беспокоит в такие моменты – это просыпаться достаточно отдохнувшими, чтобы продолжить свой день.

Исследование 2023 года, опубликованное в журнале Family Relations, свидетельствует, что эмоциональное истощение у супружеской пары, где оба партнера работают, возникает не только из-за внешних стрессовых факторов. Оно часто было связано с тем, насколько неравномерно распределен эмоциональный труд в отношениях.

Когда один из партнеров – как правило, это женщина – постоянно брал на себя больше обязанностей, они сообщали о значительно более высокой утомляемости. Этот дисбаланс имеет тенденцию к постепенному росту. В частности, в моменты, когда вы проглатываете то, что хотите сказать, потому что спокойствие в семье для вас важнее правоты. Вы пытаетесь сгладить напряжение, делая спокойный вид, хотя внутри чувствуете совсем другое.

И такая эмоциональная усталость может также проявляться как усталость физическая. Если вы устали притворяться, что все в порядке, особенно когда ваше тело уже знает, что это не так, это может быть признаком того, что ваши отношения приближаются к концу.

3. Вы продолжаете думать, стоит ли вам расставаться

На этапе, предшествующем разрыву, вы можете начать размышлять над тем, почему вы решили остаться с партнером в первую очередь. Вы начинаете сравнивать хорошие моменты с плохими, а планы на будущее – с прошлыми ошибками человека.

"Вы начинаете чувствовать, что вы единственный в отношениях, кто продолжает пытаться, чувствуя себя немного более одиноким с каждым днем. Возможно, даже не будет явной причины, чтобы уйти; просто не будет достаточно веских причин, чтобы остаться. И это отсутствие начнет тяготить вас. В некоторые дни вы можете чувствовать себя как на якоре, в то время как в другие вас бомбардирует ощущение, что что-то фундаментальное не работает между вами и вашим партнером. И перетягивание каната в голове не прекращается", – продолжает Треверс.

Исследование 2024 года, опубликованное в журнале Emotion, показало, что люди, которые испытывали конфликт в отношениях со своими партнерами, часто испытывали психологические потрясения, когда они переходили от желания близости к отдалению, от воображения о совместном будущем до ощущения разочарования или оцепенения.

Такие колебания выливались в нечто гораздо большее, чем просто растерянность. Они формировали их повседневное поведение незаметным, но значимым образом – от чрезмерных размышлений до эмоциональной отстраненности.

Итак, если вы постоянно задаете себе вопрос: "Может, мне просто уйти?" - это уже не вопрос. Это, скорее всего, ответ, который вы пытаетесь игнорировать, констатирует психолог.

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