Путин продолжает отказываться от прекращения огня, и не реагирует на усилия Америки остановить войну, отметил Волкер.

Американский президент Дональд Трамп не хочет признавать то, что в войне против Украины делает российский диктатор Владимир Путин. И это является проблемой, считает бывший спецпредставитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер.

Такое заявление он сделал в интервью "Главкому". Слова Трампа о том, что Украина дала Путину повод "разбомбить себя", которые глава Белого дома сказал после массированных ударов РФ по Украине, Волкер назвал "ужасными".

"Такое заявление президента США игнорирует тот факт, что Россия бомбит Украину каждый день: почти 500 дронов на Киев и Харьков. И это не ново. Такой комментарий Трампа неправильно характеризует то, что происходит в Украине. Путину не нужно повода, чтобы бомбить Украину. Он это делает постоянно, поскольку это его выбор. Путин хочет бомбить Украину, восстановить российскую империю, уничтожить Украину, национальную идентичность. И Путин не изменит своей позиции, он очень четкий и последовательный в этом отношении. Со своей стороны Трамп не хочет признавать то, что Путин делает, и это проблема", – акцентировал Курт Волкер.

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Отвечая на вопрос о том, на чьей стороне президент США – Украины или России – дипломат выразил мнение, что Трамп находится на стороне Соединенных Штатов. По его словам, американский лидер не рассматривает войну РФ против Украины как входящую в интересы Америки.

"Он считает, что это ужасная война, которая наносит ущерб Украине, России, торговле. И поэтому он хочет положить ей конец. И его не волнуют условия ее завершения", – добавил Волкер.

Журналист отметил, что есть сигналы, свидетельствующие о том, что администрация США дистанцируется от Украины – к примеру, глава Пентагона Пит Хегсет не посетил встречу 50 министров обороны НАТО, состоявшуюся в Брюсселе. На это Волкер ответил так:

"Считаю, что вы правы. Министр Пит Хегсет целенаправленно не поехал на эту встречу. Он хочет послать сигнал Европе: она должна взять на себя лидерство, потому что США делают и так много. Поэтому Европа должна делать больше".

При этом бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины не думает, что стоит делать вывод о дистанцировании Вашингтона от Киева. Он отметил, что Штаты продолжают поставлять Украине вооружение и не отменяют введенных против России санкций.

"Мы рассматриваем дополнительные санкции. Путин продолжает отказываться от прекращения огня, и не реагирует на усилия Америки остановить войну. Трамп на самом деле может найти способ ввести следующие санкции, увеличить поставки оружия Украине или позволить ей покупать дополнительное американское вооружение, возможно, исключив помощь за счет налогоплательщиков. И это весьма вероятно", – констатировал Курт Волкер.

США и Украина: вы могли это пропустить

Президент США Дональд Трамп 12 июня заявил, что "очень разочарован" поведением как Российской Федерации, так и Украины. По его словам, страны уже могли бы достичь договоренностей. При этом он верит, что его команда сможет достичь прекращения российско-украинской войны.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в оборонном бюджете страны на 2026 год будет меньше средств на военную помощь для Украины.

В американском Институте изучения войны говорят, что такой шаг мир не приблизит, а лишь поощрит Путина продолжать войну. Аналитики считают, что сокращение помощи от Вашингтона может дать оккупантам преимущество.

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