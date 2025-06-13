Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра сегодня в Днепре и по области.

На Днепропетровщине 13 июня синоптики объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"13 июня днем в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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13 июня на Днепропетровщине будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер западный, 7-12, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров по области покажут +17°...+22°, а в Днепре воздух прогреется до +19°...+21°.

В целом, по данным синоптиков, до 15 июня на погоду в области будут влиять атмосферные фронты, перемещающиеся из Польши. Вслед за ними начнет поступать прохладная неустойчивая воздушная масса с северо-запада. Температура ночью ожидается в пределах +12°...+17°, днем +20°...+25°.

Погода 13 июня в Украине

По данным Погода УНИАН, 13 июня погодные условия в Украине будут переменчивыми. Осадки ожидаются в большинстве западных, северных и центральных регионов, а также на Харьковщине. В некоторых местах возможны грозы. Ветер усилится, а дневная температура будет колебаться от +16° в западных областях до +22°...+24° на юго-востоке страны.

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