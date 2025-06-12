С падением цен на нефть РФ и так продает "черное золото" дешевле 60 долларов за баррель.

Большинство стран "Большой семерки" (G7) готово снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, даже если президент США Дональд Трамп решит отказаться от этого, сообщает Reuters.

По данным источников агентства, лидеры "семерки" планируют обсудить новое ограничение стоимости российской нефти на саммите 15-17 июня в Канаде. Сейчас РФ может легально продавать нефть на европейском рынке и третьим странами, используя западные страховые компании, при условии, что стоимость "черного золота" не будет превышать 60 долларов за баррель.

Лидеры стран G7 должны встретиться 15-17 июня в Канаде, где они обсудят верхний предел цены на нефть, впервые согласованный в конце 2022 года. Ограничение было призвано позволить продавать российскую нефть третьим странам, используя западные страховые услуги, при условии, что цена не будет превышать 60 долларов за баррель. Однако, с падением мировых цен на нефть ограничение потеряло актуальность. Российская нефть марки Urals, по данным издания, торгуется ниже 60 долларов за баррель с апреля.

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Снижение потолка цен готовы поддержать страны-члены группы от ЕС, однако позиция США пока неопределенная.

"Среди европейских стран наблюдается стремление снизить верхний предел цены на нефть с 60 до 45 (долларов за баррель). Есть позитивные сигналы от Канады, Британии и, возможно, Японии. Мы будем использовать "Большую семерку", чтобы попытаться привлечь к этому процессу США", - отметил один из источников Reuters.

Поддержка США не является необходимой для снижения ограничения из-за доминирования Британии в мировом страховании морских перевозок и влияние ЕС на танкерный флот.

Однако позиция США имеет значение, когда речь идет о платежах за нефть в долларах и их банковской системе.

Санкции ЕС против РФ - важные новости

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия может предложить снизить "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель и запретить использование инфраструктуры "Северного потока" в рамках 18-го пакета санкций против РФ.

Со своей стороны, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Евросоюз снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

Однако на пути новых ограничений есть традиционное словацкое препятствие. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял о готовности блокировать любые новые ограничения против РФ, если они будут вредить национальным интересам страны.

Однако он готов поддержать новые санкции против РФ, если Еврокомиссия предложит "реальное решение кризисной ситуации, в которой окажется Словакия после прекращения поставок российского газа и нефти".

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