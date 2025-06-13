При первой волне ударов Израиля по ядерным объектам Ирана мог быть ликвидирован командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами.

Как заявил представитель ЦАХАЛ, другие иранские военачальники и ведущие ученые, занимавшиеся ядерными разработками, тоже могли быть убиты в результате атаки Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал первую серию авиаударов по Ирану "очень успешной".

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"Мы нанесли очень успешный первый удар, и мы добьемся гораздо большего", - сказал он.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи признал гибель в результате израильских ударов ряда высокопоставленных военных Ирана и ученых-ядерщиков. Он предупредил Израиль о "горьких и болезненных" последствиях после ударов по иранской территории.

Вооруженные силы Ирана ранее пообещали "решительный ответ" на израильское нападение. Хаменеи сказал, что предоставляет полную свободу действий военным.

К настоящему времени известно, что в районе Натанза, где расположен завод по обогащению урана, начался сильный пожар. Поступают данные и о взрывах в Исфахане и на подземном заводе по обогащению урана Фордо.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило атаку на ядерный объект в Натанзе, следит за ситуацией

"МАГАТЭ внимательно следит за вызывающей глубокую озабоченность ситуацией в Иране. Агентство может подтвердить, что объект в Натанзе был среди целей", - написал глава агентства Рафаэль Гросси в X.

"Агентство поддерживает контакт с иранскими властями по поводу уровня радиации. Мы также поддерживаем контакт с нашими инспекторами в стране", - отметил Гросси.

Тем временем Израиль начал вторую волну авиаударов по Ирану.

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