Языковед объяснила, что значит "обналичить", и как этот суржик правильно перевести на родной язык.

Слово "обналичивать" очень часто употребляется в быту. При чем оно настолько "органично" вписалось в повседневную речь, что порой даже носители языка не знают, как правильно его перевести. Мы обратились к языковеду Ларисе Чемерис - она подсказала, как на украинском будет звучать это слово.

Как будет на украинском "обналичивать"

"Обналичивать" в русском языке означает перевести безналичные денежные средства в наличные, и часто под этим подразумевают снятие денег с карты в банкомате. Иногда "обналичивать" пытаются перевести как "обготівити", но такого слова в украинском языке нет.

По словам Ларисы Чемерис, украинские словари подают лишь одно корректное соответствие к "обналичивать", и это не одно, а два слова - "переводити в готівку".

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"Есть еще вариант - "зняти гроші", но он не является синонимом, а скорее близким по смыслу выражением. Самый точный перевод "обналичивать" - именно "переводитив готівку", - объясняет языковед.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на украинском будет "Совет да любовь" - Лариса Чемерис подсказала правильный вариант.

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

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