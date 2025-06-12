Вместо этого эксперты рассказали, чем их лучше заменить.

Паркетные полы — это классическое и долговечное решение для интерьера, о котором большинство владельцев домов не жалеют. Однако, несмотря на свою прочность, они вовсе не неуязвимы.

Неправильные средства для чистки — или даже слишком частое использование правильных — могут привести к деформации, царапинам и повреждениям покрытия, пишет Real Simple.

Издание спросило у экспертов по уборке, каких средств и методов стоит избегать, чтобы ваши паркетные полы оставались в идеальном состоянии. С помощью всего нескольких простых изменений в уходе вы сможете поддерживать чистоту и блеск без вреда для древесины.

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01 из 07 — Слишком много воды

Одна из самых распространённых ошибок при уходе за паркетом — чрезмерное использование воды. Мокрая швабра может нанести серьёзный ущерб.

"Прежде всего, избегайте чрезмерного увлажнения деревянного пола. Дерево пористое и способно впитывать влагу, что приводит к деформации, набуханию и повреждениям со временем", - заявляет директор по продуктам Havwoods Энтони Скотт.

Вместо мокрой швабры лучше использовать слегка влажную микрофибру и минимальное количество очищающего средства. Это поможет избежать деформации и появления плесени.

02 из 07 — Традиционные швабры

Замените старые шнуровые швабры на микрофибру. Такие швабры удерживают слишком много влаги, что вредит паркету. Пароочистители тоже могут оставить слишком много влаги. Лучше всего использовать микрофибру и специальный раствор, не допуская чрезмерного намокания.

"Почти все производители паркета рекомендуют использовать плоские микрофибровые швабры и распылять чистящее средство, избегая шнуровых швабр, которые делают полы слишком влажными. Если пол остаётся влажным через пару минут после уборки, пройдитесь по нему сухой тряпкой", — объясняет совладелец All Star Cleaning Дерек Кристиан.

03 из 07 — Средства с отбеливателем и аммиаком

Избегайте агрессивных чистящих веществ, таких как отбеливатель и аммиак — они могут повредить древесину. Эти средства могут обесцветить пол, разрушить финишное покрытие и повредить нижние слои.

"Избегайте агрессивной химии, например, аммиака или отбеливателя. Они разрушают финиш и делают полы тусклыми и уязвимыми к царапинам", - подчеркивает Скотт.

04 из 07 — Масляные мыла

Масляные мыла также не подходят для паркета — они оставляют налёт и делают поверхность скользкой. Этот налет притягивает грязь, делает поверхность скользкой и со временем повреждает ее, объясняет эксперт из CottageCare Скотт Шрейдер.

Лучше использовать натуральные pH-нейтральные средства или те, которые специально предназначены для ухода за паркетом.

05 из 07 — Уксус

Хотя уксус считается натуральным и безопасным, он слишком кислый для деревянных полов и может разрушать защитный слой.

Вместо уксуса лучше использовать pH-нейтральные средства, разбавленное средство для мытья посуды или мягкие составы, созданные специально для дерева.

06 из 07 — Абразивные щётки

Некоторые инструменты слишком жёсткие для паркета. Избегайте абразивных губок и щёток — они оставляют царапины. Используйте мягкие ткани или микрофибру, специально предназначенную для деревянных полов.

07 из 07 — Восковые средства

"Распространённая ошибка — использование средств с воском. Если продукт обещает усиление блеска, скорее всего, он содержит воск", — говорит Кристиан.

Проблема в том, что со временем воск желтеет и требует удаления специальными средствами, которые могут повредить пол.Вместо этого используйте мягкие чистящие средства и отполируйте пол сухой микрофиброй. Регулярно очищайте полы и защищайте их от мебели и обуви, чтобы сохранить блеск и красоту.

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