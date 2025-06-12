Россия повторила в Украине худший опыт Первой мировой войны, где огромные ресурсы были брошены просто в ничто.

Россия 3держивает инициативу в войне и непрерывно наступает с осени 2023 года, но не похоже, чтобы это приближало ее к победе. Об этом на страницах The Washington Post пишет младший научный сотрудник Программы военных действий, нерегулярных угроз и терроризма в Центре стратегических и международных исследований (США) Райли Маккейб.

Он отметил, что менее двух недель назад Украина провела одну из своих самых амбициозных операций войны, повредив и уничтожив десятки стратегических ракетоносцев России прямо на их базах в глубоком тылу, потратив на это минимум ресурсов.

"Атака, которую планировали в течение многих месяцев и начали с территории России, показала, как Киев может использовать ограниченные инструменты для достижения значительных результатов", - пишет Маккейб.

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На протяжении всего того времени, которое Украина потратила на подготовку операции "Паутина", Россия непрерывно наступала на фронте, пытаясь продвигаться вперед "грубой силой". Как отмечает аналитик, в этом наступлении российская армия сожгла огромные объемы своих ресурсов, в итоге захватив менее 1% территории Украины.

Маккейб сравнивает темпы российского продвижения в Украине с изнурительным наступлением армий Антанты на реке Сомма во время Первой мировой войны - с битвой, которая на Западе стала синонимом чрезвычайно кровавых и дорогих, но при этом бесполезных военных усилий.

"Эта жестокая реальность ставит под сомнение нарратив о том, что Россия диктует условия конфликта. Да, российские войска находятся в наступлении. Но сама инициатива - это не победа. Важно не только то, что Россия получила, но и то, что она потеряла в обмен. Она теряет личный состав и снаряжение в обмен на считанные метры земли. И это приведет к победе только тогда, когда Вашингтон это позволит", - резюмирует аналитик, очевидно, намекая на впечатляющую лояльность Трампа к российской агрессии.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия начала контрнаступательные мероприятия на Сумщине, чтобы вытеснить оккупантов на их территорию.

Также мы рассказывали, что совокупные российские потери в Украине превысили 1 миллион человек убитыми и ранеными. Кроме того, за время этой войны Россия потеряла львиную часть своих запасов боевой техники, оставшихся ей в наследство от СССР.

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