Эти дизайны ногтей созданы для того, чтобы вы чувствовали себя в своей стихии

Одна из главных бед современности — выбрать цвет лака для ногтей. Но в этом может помочь астрология. Некоторые девушки мучительно долго перебирают варианты в маникюрном салоне, вечно задерживая очередь, потому что не могут выбрать между двумя оттенками розового. А ещё хуже — сидеть на корточках у тумбочки в ванной двадцать минут, надеясь, что дома решение придёт быстрее.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Иногда выбор, который кажется мелочью, но ощущается как судьбоносный, лучше доверить звёздам, пишет The EveryGirl. Этот гороскоп подскажет тебе идеальный летний маникюр по знаку Зодиака.

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Овен

Девушки-Овны универсальны и ярки — как эти ногти с аурой в сиренево-розовых тонах. Овнов часто считают резкими и переменчивыми, но на самом деле они просто умеют проживать весь спектр эмоций, и это круто.

Эти ногти гарантируют, что энергичным Овнам не будет скучно.

Телец

Тельцы обожают роскошь и умеют наслаждаться жизнью. Им нужен маникюр, который отражает их изысканный вкус и любовь к эстетике "старых денег".

Благородный нейтральный оттенок как раз подойдёт — он работает вне времени и сочетается с любым образом.

Близнецы

Близнецы видят ситуацию с разных сторон, так почему бы не применить тот же принцип к маникюру?

Градиентный дизайн позволяет не выбирать один цвет, а заодно придаёт образу динамику — больше, чем однотонный лак.

Рак

Чувственные и романтичные Раки наверняка обожают "глазированные" ногти а-ля Хейли Бибер, а теперь ищут их обновлённую версию.

Переливающийся сиреневый оттенок — отличный выбор для знака, который любит, когда простота выглядит эффектно.

Лев

Не то чтобы Львы нуждаются в комплиментах, чтобы полюбить свой маникюр — но они явно оценят, если их ногти заметят.

Особенно, если это будет ярко-розовый 3D-дизайн с эффектом "желе". Он привлекает внимание, но не настолько сложен, чтобы его нельзя было повторить дома. Львы будут делать его круглый год — и в других цветах тоже.

Дева

Девы — организованные и заботливые, а ещё любят всё красивое и функциональное.

Поэтому им точно понравится цвет сезона — сливочное жёлтое. Он модный, но достаточно универсальный для практичного знака.

Весы

Весы — творческие, обаятельные и влюблённые в красоту. Золотой маникюр с цветочным узором — как раз для них. Они не смогут отвести глаз от своих ногтей, как и все вокруг.

Скорпион

Если кто и может носить по-настоящему дерзкий красный маникюр, так это Скорпионы.

Страстные и загадочные, они с удовольствием проверят теорию "красных ногтей" в реальной жизни.

Стрелец

Стрельцы обожают приключения, и им нужен маникюр, который будет сочетаться со всеми их летними путешествиями.

Есть один итальянский мотив — идеальный выбор для тех, кто собирается делиться своими каникулами в Европе. Им поделился мастер маникюра Брайони Хауэлл в Instagram.

Козерог

Козероги — амбициозные и надёжные, но это не значит, что их маникюр должен быть скучным.

Есть мерцающий нейтральный вариант в Instagram — идеальный баланс между сдержанностью и стилем для тех, кто любит видеть аккуратные ногти, печатая на клавиатуре.

Водолей

Водолеи мечтают о маникюре, который подчёркивает их уникальность.

Ужасный кошмар — увидеть в салоне чей-то маникюр, совпадающий с их. Поэтому точно поможет им выделиться радужный дизайн "шербет".

Рыбы

Последний знак Зодиака заслуживает яркости! Насыщенно-бирюзовые ногти — отличный выбор для чувствительных и интуитивных Рыб.

Ранее УНИАН сообщал про ТОП-6 "омолаживающих" маникюров на лето 2025.

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