Одна из главных бед современности — выбрать цвет лака для ногтей. Но в этом может помочь астрология. Некоторые девушки мучительно долго перебирают варианты в маникюрном салоне, вечно задерживая очередь, потому что не могут выбрать между двумя оттенками розового. А ещё хуже — сидеть на корточках у тумбочки в ванной двадцать минут, надеясь, что дома решение придёт быстрее.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Иногда выбор, который кажется мелочью, но ощущается как судьбоносный, лучше доверить звёздам, пишет The EveryGirl. Этот гороскоп подскажет тебе идеальный летний маникюр по знаку Зодиака.
Овен
Девушки-Овны универсальны и ярки — как эти ногти с аурой в сиренево-розовых тонах. Овнов часто считают резкими и переменчивыми, но на самом деле они просто умеют проживать весь спектр эмоций, и это круто.
Эти ногти гарантируют, что энергичным Овнам не будет скучно.
Телец
Тельцы обожают роскошь и умеют наслаждаться жизнью. Им нужен маникюр, который отражает их изысканный вкус и любовь к эстетике "старых денег".
Благородный нейтральный оттенок как раз подойдёт — он работает вне времени и сочетается с любым образом.
Близнецы
Близнецы видят ситуацию с разных сторон, так почему бы не применить тот же принцип к маникюру?
Градиентный дизайн позволяет не выбирать один цвет, а заодно придаёт образу динамику — больше, чем однотонный лак.
Рак
Чувственные и романтичные Раки наверняка обожают "глазированные" ногти а-ля Хейли Бибер, а теперь ищут их обновлённую версию.
Переливающийся сиреневый оттенок — отличный выбор для знака, который любит, когда простота выглядит эффектно.
Лев
Не то чтобы Львы нуждаются в комплиментах, чтобы полюбить свой маникюр — но они явно оценят, если их ногти заметят.
Особенно, если это будет ярко-розовый 3D-дизайн с эффектом "желе". Он привлекает внимание, но не настолько сложен, чтобы его нельзя было повторить дома. Львы будут делать его круглый год — и в других цветах тоже.
Дева
Девы — организованные и заботливые, а ещё любят всё красивое и функциональное.
Поэтому им точно понравится цвет сезона — сливочное жёлтое. Он модный, но достаточно универсальный для практичного знака.
Весы
Весы — творческие, обаятельные и влюблённые в красоту. Золотой маникюр с цветочным узором — как раз для них. Они не смогут отвести глаз от своих ногтей, как и все вокруг.
Скорпион
Если кто и может носить по-настоящему дерзкий красный маникюр, так это Скорпионы.
Страстные и загадочные, они с удовольствием проверят теорию "красных ногтей" в реальной жизни.
Стрелец
Стрельцы обожают приключения, и им нужен маникюр, который будет сочетаться со всеми их летними путешествиями.
Есть один итальянский мотив — идеальный выбор для тех, кто собирается делиться своими каникулами в Европе. Им поделился мастер маникюра Брайони Хауэлл в Instagram.
Козерог
Козероги — амбициозные и надёжные, но это не значит, что их маникюр должен быть скучным.
Есть мерцающий нейтральный вариант в Instagram — идеальный баланс между сдержанностью и стилем для тех, кто любит видеть аккуратные ногти, печатая на клавиатуре.
Водолей
Водолеи мечтают о маникюре, который подчёркивает их уникальность.
Ужасный кошмар — увидеть в салоне чей-то маникюр, совпадающий с их. Поэтому точно поможет им выделиться радужный дизайн "шербет".
Рыбы
Последний знак Зодиака заслуживает яркости! Насыщенно-бирюзовые ногти — отличный выбор для чувствительных и интуитивных Рыб.
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