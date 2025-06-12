Ученые считают, что горбатые киты могут тайно пытаться общаться с людьми

Горбатые киты могут обладать даже более высоким интеллектом, чем предполагали ученые.

Горбатые киты могут создавать в воде большие кольца из пузырьков во время дружеских взаимодействий с людьми. Это может быть признаком их попыток пообщаться с людьми, пишет The Independent.

Отмечается, что киты часто используют пузырьки для охоты на добычу и в борьбе за право сопровождать самок. Эти млекопитающие манипулируют ими различными способами, активно контролируя их размер и глубину.

В исследовании, опубликованном в журнале Marine Mammal Science, ученые предположили, что горбатые киты могут пытаться общаться с людьми с помощью пузырьков.

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"Это важное предположение, безусловно, подтверждается независимой эволюцией любопытного поведения горбатых китов", - сказала автор исследования из Института SETI Лоранс Дойл.

Ученые ранее обнаружили, что горбатые киты живут в сложных обществах и используют свои кольцевые пузырьки, чтобы помогать другим видам. Исследователи описывают эти пузырьки как наполненные воздухом вихри, которые выглядят как гигантские кольца дыма.

По словам ученых, киты часто демонстрируют любознательное, дружеское поведение по отношению к лодкам и людям. Соавтор исследования Фред Шарп заявил, что такими сигналами млекопитающие могут игриво взаимодействовать с людьми, наблюдая за их реакцией.

"Сейчас мы обнаружили дюжину китов из популяций по всему миру, большинство из которых добровольно подплывали к лодкам и пловцам, выдувая пузырьковые кольца во время этих эпизодов любопытного поведения", - поделилась еще одна автор исследования Джоди Фредиани.

Всего ученые проанализировали 12 случаев образования пузырьковых колец горбатыми китами. Они разделили китов на известные возрастные группы.

Исследователи предположили, что структура пузырьковых колец может отличаться в зависимости от того, что хотят "сказать" киты людям. Более того, некоторые киты оказались более общительными по сравнению с другими особями.

Ученые считают, что их исследование позволит узнать больше об интеллекте горбатых китов. Они уверены, что эти млекопитающие очень умны.

Песня горбатого кита похожа на человеческий язык

Ранее ученые выявили, что песня горбатого кита является ярким примером культурно передаваемого поведения. Они обнаружили в песне этого морского млекопетающего ту же статистическую структуру, что и у человеческого языка.

Ученые применили новаторские методы, используя то, как младенцы находят слова в речи, к восьми годам данных о песнях горбатых китов, собранных в Новой Каледонии, и услышали те же статистические структуры, которые встречаются во всех человеческих языках.

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