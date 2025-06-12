Украинские беженцы увеличивают доходы сектора государственных финансов.

Украинцы в Польше сформировали почти 328,6 млрд злотых ВВП в 2022-2025 годах, тогда как размер польской помощи беженцам и Украине составил 40,3 млрд злотых - в 8 раз меньше (Для понимания, курс злотого к гривне составляет 11,2 грн, к доллару США - 0,27 долл.).

Об этом пишет издание Рostpravda со ссылкой на отчет Агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН и компании Deloitte.

Экономическое влияние украинских беженцев увеличило реальный ВВП на 1,5% в 2022 году, когда они сначала вышли на рынок труда. По мере того, как все больше беженцев находят работу, их влияние обусловило рост до 2,3% ВВП в 2023 году и до 2,7% ВВП в 2024 году. Это соответствует росту экономики на 98,7 млрд злотых в 2024 году.

Видео дня

Сообщается, что в 2022 году Польша выделила почти 9,4 млрд злотых на общую помощь украинцам плюс 11 млрд злотых из других фондов. В 2023 году эта сумма была значительно меньше - почти 8 млрд злотых, а в 2024 году и в первом квартале 2025 года эта помощь составила всего 2,7 млрд злотых. Итак, всего с марта 2022 года по июнь 2025 года Польша потратила 31,1 млрд злотых на поддержку беженцев из Украины.

"Если добавить к этому военную и гуманитарную помощь, которая составила почти 9,2 млрд злотых, то получается, что Польша выделила на все вышеупомянутые цели 40,3 млрд злотых. Это составляет 40,8% суммы, которую украинцы добавили в бюджет нашего государства только в 2024 году. Итак, уже за 12 месяцев прошлого года мы заработали благодаря им почти на 60% больше, чем деньги, которые мы потратили на помощь соседу, который борется за свободу", - пишет Рostpravda.

В целом украинцы в Польше сформировали почти 328,6 млрд злотых ВВП в 2022-2025 годах. Это означает, что 40,3 млрд злотых, инвестированные за три с половиной года в украинцев в Польше, составляют лишь 12,3% чистой финансовой прибыли для польского ВВП - то есть в 8 раз меньше.

"Украинские беженцы, как работники, предприниматели и потребители, увеличивают доходы сектора государственных финансов. Во-первых, большее количество занятых увеличивает фонд заработной платы. Во-вторых, большая численность населения увеличивает частное потребление. Оба эти потока облагаются налогом. Кроме того, приток капитала из-за рубежа (например, сбережения беженцев в украинских банках) дополнительно усиливает этот эффект", - говорится в материале.

Отмечается, что украинские беженцы генерируют дополнительную продукцию и спрос, что приводит к росту реального ВВП и является особенно выгодным для государственных финансов. Авторы отмечают, что хотя приток беженцев сначала был дорогим, дополнительные доходы государственного финансового сектора, которые они обеспечили, были более чем достаточными, чтобы компенсировать расходы.

Украинцы в Польше - последние новости

Украинцы, которые были вынуждены перебраться в Польшу из-за войны и зарабатывать там, сделали значительный вклад в экономику и не вызвали роста безработицы или снижения заработной платы для самих поляков, пишет Reuters со ссылкой на отчет Агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН и компании Deloitte.

В отчете также отмечается, что украинские беженцы помогли польской экономике стать более специализированной и продуктивной, при этом занятость поляков не снизилась. Наоборот, некоторые данные свидетельствуют о том, что присутствие беженцев привело к росту заработной платы на местном уровне.

Вас также могут заинтересовать новости: