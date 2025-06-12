Сейчас у врага недостаточно ресурса, чтобы атаковать Днепропетровскую область, считает Владислав Селезнев.

Российские оккупанты пытаются создать оперативное окружение вокруг Покровско-Мирноградской городской агломерации. В рамках реализации этого плана они пытаются пересечь админграницу между Донецкой и Днепропетровской областями. Об этом в эфире "Фабрика новостей" заявил Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Ведь в лоб штурмовать наших защитников враг не способен, ресурса у него недостаточно. Поэтому и пытается широким охватом взять под контроль эти два населенных пункта", - сказал Селезнев.

Он добавил, что чем больше россияне растягивают свои силы, тем меньше у них концентрация сил и средств. Что создает для Украины дополнительные возможности для уничтожения захватчиков.

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"Конечно, враг активно сейчас применяет практику скоростных средств для передвижения. Такая практика вражеской армии дает эффект. Теряя немало личного состава, российские генералы движут линию фронта. Но что касается рисков для восточных районов Днепропетровщины, я их пока не вижу. У врага недостаточно сил, чтобы одновременно создавать проблемы нашим защитникам на территории Днепропетровской области и продолжать создавать тиски вокруг Покровска и Мирнограда", - добавил Селезнев.

Ситуация на фронте: важные новости

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины начали вытеснять российских оккупантов на Сумщине.

Тем временем журналисты Wall Street Journal подсчитали, что за май Украина потеряла больше территорий, чем за любой другой месяц с конца 2022 года. Журналисты отметили, что с приходом тепла Украине стало труднее останавливать российские пехотные штурмы.

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