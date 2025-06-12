Температура днем не поднимется выше +18°.

В пятницу, 13 июня, погода в Киеве испортится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице похолодает до +12°...+13°, а днем будет не выше +18°. Ощущение холода усилит северо-западный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с, а скорость порывов - до 18 м/с.

В течение дня будет небольшая облачность, ожидается кратковременный дождь с грозой. Атмосферное давление начнет постепенно повышаться, 745-747 миллиметров ртутного столба.

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Погода 13 июня - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +16°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°, гроза.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°, дождь.

В Тернополе 13 июня ночью будет +10°, днем +16°, пасмурно, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +16°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +9°, днем +17°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +21°, небольшая облачность.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +13°, днем +19°.

В Виннице завтра будет +11°...+18°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет +12°, днем +18°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+19°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +18°, небольшая облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +18°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+17°, дождь.

В Одессе 13 июня - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +23°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +21°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +18°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +16°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +19°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +14°...+22°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +21°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +22°.

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