Александр также рассказал подробности свадьбы с новой избранницей.

Известный украинский продюсер Александр Ягольник, который ранее сотрудничал с Натальей Могилевской, Виталием Козловским, группой "Игрушки" и другими артистами, во второй раз женился.

Об изменениях в личной жизни он сообщил в своем Facebook и показал свадебные фото с избранницей Светланой, которая является художницей.

"Наше знакомство со Светланой произошло в соцсети. Она мне написала, призналась, что ей очень нравится группа "Игрушки". А увиделись вживую впервые на море в Лазурном - мы там отдыхали. Не подгадывали специально, чтобы встретиться, так совпало. Видимо, так вела судьба и высшие силы. Когда мы начали встречаться, я еще был женат. Но с появлением Светланы, с пониманием того, что мы близнецовое пламя друг для друга, все события ускорились: мы развелись с женой Натальей", - рассказал подробности Ягольник в интервью для OBOZ.UA.

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Кстати, влюбленные вместе уже 6 лет. Свою свадьбу они решили сделать скромной и без гостей.

"Сейчас такое время, что не до пафоса. Все было негромко, уединенно, только вдвоем. После росписи посидели вдвоем в ресторане. Но постфактум решили все же рассказать об этом на Facebook, опубликовать фото", - признался Александр.

К слову, Александр Ягольник - украинский продюсер и композитор, у которого ранее был роман с Натальей Могилевской. Также он был женат на женщине Наталье, с которой прожил в браке 23 года. У них есть общая взрослая дочь.

Напомним, ранее звезда "Лиги смеха" Фима Константиновский во второй раз женился и показал фото со свадьбы.

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