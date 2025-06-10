Вы можете загрузить бета-версию iOS 26 прямо сейчас на свой iPhone / фото Apple

На вчерашней конференции WWDC 2025 Apple вместо iOS 19 представила сразу iOS 26 в новом стеклянном дизайне. В компании называют апдейт самым крупным за последние 11 лет, то есть со времен iOS 7.

Если вам не терпится заценить, нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Важный момент – перед установкой обязательно сделайте резервную копию смартфона, дабы в случае отката иметь возможность восстановить все данные. Делается это просто: "Настройки" → Apple ID → iCloud → "Резервная копия" → "Резервная копия iCloud". 

Как установить iOS 26 на свой iPhone

  • Перейдите с iPhone по ссылке на сайт для разработчиков Apple. Вам будет предложено войти в систему – используйте свой Apple ID и пароль.
  • Примите лицензионное соглашение и дождитесь, пока загрузится страница "Tools and resources".
  • Теперь идем в "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО" > "Бета-обновления" и выбираем iOS 26 Developer beta в списке;
  • Дождитесь, пока смартфон обнаружит обновление, и установите его как обычную прошивку.

В случае с iPad и iPadOS 26 порядок действий аналогичный.

Видео дня

Пошаговая инструкция с фото:

Фото iOS 26 10 июня 2025
Фото iOS 26 10 июня 2025
Фото iOS 26 10 июня 2025
Фото iOS 26 10 июня 2025
Фото iOS 26 10 июня 2025
Фото iOS 26 10 июня 2025

Кто сможет обновиться до iOS 26

Обновление iOS 26 не поддерживает сразу несколько старых айфонов. Речь идет об iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Это трио моделей, выпущенных в 2018 году, останутся на iOS 18. Таким образом обновиться до iOS 26 можно на iPhone 11 и новее.

  • Вся линейка iPhone 16
  • Вся линейка iPhone 15
  • Вся линейка iPhone 14
  • Вся линейка iPhone 13
  • Вся линейка iPhone 12
  • Вся линейка iPhone 11
  • iPhone SE (2020 и 2022)

Обновление будет тестироваться все лето, а релизная версия выйдет в сентябре вместе с новыми айфонами.

Источники Bloomberg пишут, что iOS 26 "подготовит почву" для юбилейного iPhone в 2027 году, который будет отличаться изогнутыми стеклянными гранями, ультратонкими рамками и экраном без каких-либо вырезов.

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