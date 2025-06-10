На вчерашней конференции WWDC 2025 Apple вместо iOS 19 представила сразу iOS 26 в новом стеклянном дизайне. В компании называют апдейт самым крупным за последние 11 лет, то есть со времен iOS 7.
Если вам не терпится заценить, нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Важный момент – перед установкой обязательно сделайте резервную копию смартфона, дабы в случае отката иметь возможность восстановить все данные. Делается это просто: "Настройки" → Apple ID → iCloud → "Резервная копия" → "Резервная копия iCloud".
Как установить iOS 26 на свой iPhone
- Перейдите с iPhone по ссылке на сайт для разработчиков Apple. Вам будет предложено войти в систему – используйте свой Apple ID и пароль.
- Примите лицензионное соглашение и дождитесь, пока загрузится страница "Tools and resources".
- Теперь идем в "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО" > "Бета-обновления" и выбираем iOS 26 Developer beta в списке;
- Дождитесь, пока смартфон обнаружит обновление, и установите его как обычную прошивку.
В случае с iPad и iPadOS 26 порядок действий аналогичный.
Пошаговая инструкция с фото:
Кто сможет обновиться до iOS 26
Обновление iOS 26 не поддерживает сразу несколько старых айфонов. Речь идет об iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Это трио моделей, выпущенных в 2018 году, останутся на iOS 18. Таким образом обновиться до iOS 26 можно на iPhone 11 и новее.
- Вся линейка iPhone 16
- Вся линейка iPhone 15
- Вся линейка iPhone 14
- Вся линейка iPhone 13
- Вся линейка iPhone 12
- Вся линейка iPhone 11
- iPhone SE (2020 и 2022)
Обновление будет тестироваться все лето, а релизная версия выйдет в сентябре вместе с новыми айфонами.
Источники Bloomberg пишут, что iOS 26 "подготовит почву" для юбилейного iPhone в 2027 году, который будет отличаться изогнутыми стеклянными гранями, ультратонкими рамками и экраном без каких-либо вырезов.