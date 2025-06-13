Вступить в конструктивные переговоры по завершению войны Россию могут заставить достижения украинских защитников на поле боя.

На днях глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что расходы на помощь Украине в оборонном бюджете США на 2026 год будут сокращены. Такой шаг не только не приблизит мир, но и поощрит российского диктатора Владимира Путина продолжать войну против Украины.

Такое мнение высказали эксперты американского Института изучения войны(ISW). Отмечается, что во время выступления на слушаниях в Палате представителей американский министр обороны не раскрыл масштабы запланированных сокращений.

"Теория победы Путина предполагает, что российские военные могут поддерживать постепенное продвижение на поле боя дольше, чем украинские силы могут обороняться, и дольше, чем Запад готов поддерживать Украину. ISW продолжает считать, что западная военная помощь, особенно та, которую только Соединенные Штаты могут предоставить быстро и в необходимых масштабах, остается решающей для того, чтобы украинские силы могли достичь решающих успехов на поле боя, и для давления на Путина, чтобы он переоценил свою теорию победы", – акцентируют в ISW.

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Вступить в конструктивные переговоры по завершению войны Россию могут заставить достижения украинских защитников на поле боя. В то же время сокращение помощи от Вашингтона может дать оккупантам преимущество.

"Сокращение помощи США Украине рискует дать России большее преимущество на поле боя и, вероятно, поощрит Путина продолжать войну и укрепит его веру в то, что Россия может завоевать Украину, что несовместимо с заявленной целью президента США Дональда Трампа по обеспечению длительного мира в Украине", – добавляют аналитики Института изучения войны.

Помощь США Украине: сокращение расходов

Глава Пентагона сообщил, что в оборонном бюджете США на 2026 год сократят финансирование военной помощи Украине будет сокращено. Хотя объемы такого сокращения Хегсет не раскрыл, Associated Press отмечало, это может означать, что Украина будет получать от США меньше систем противовоздушной обороны.

Советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин, комментируя заявление Хегсета, заявил, что в Киеве готовятся к сценарию, при котором поставки систем противовоздушной обороны от Соединенных Штатов Америки будут прекращены. Но заменить некоторые системы, которые поставляются Вашингтоном, будет очень сложно.

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