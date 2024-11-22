Стоит начинать бить тревогу, если ваш партнер вас постоянно критикует и ограничивает вашу свободу.

Между двумя влюбленными по разным причинам могут возникать недоразумения, приводящие к токсичности в отношениях. Если оба партнера хотят улучшить свои отношения и готовы работать с психологом/психотерапевтом, тогда у них может быть шанс изменить ситуацию. Когда от партнера нет шагов навстречу - лучшее решение - прекратить с ним отношения.

Психолог Виталий Сторчеусов назвал четыре признака, которые помогут понять, что ваши отношения лучше завершить и не пытаться спасать токсичную связь.

Постоянная критика без конструктивности

Критика не направлена на решение проблемы, а используется для унижения, контроля или подрыва самооценки. В таких отношениях жертва чувствует себя виноватой даже за мелкие ошибки, подчеркивает психолог.

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По его словам, отношения, в которых есть место постоянной критике, могут развиваться по трем сценариям:

Жертва почувствует, что теряет себя, и отношения прекратятся

Самооценка одного из партнеров будет уничтожена или станет стабильно низкой

Агрессор сломает жертву, ему станет скучно, и он начнет искать кого-то нового

Ограничение свободы и запрет на личные границы

Если партнер контролирует ваши действия, ограничивает общение с друзьями или семьей, то он обесценивает ваши потребности и взгляды. В таких отношениях вы теряете индивидуальность. Такие методы являются формой эмоционального насилия, которое абьюзеры часто подают в виде так называемой "заботы". Следовательно, такие отношения могут привести к потере себя и непониманию, куда дальше двигаться в жизни.

Правда, прежде чем завершать отношения, важно понять: это запрет на личные границы, или у партнеров разное видение этих границ. Последнее можно решить с помощью диалога, во время которого они могут поделиться своим видением и найти компромисс.

Эмоциональная незрелость человека

Эмоционально незрелые люди могут рассказывать партнерам, что хотят отношений, но внутри себя хотят другого и даже боятся себе в этом признаться. Из-за этого в отношениях формируется неопределенность. Сторчеусов объяснил, как может вести себя эмоционально незрелый человек:

Незрелая личность не может принять окончательное решение быть с каким-то человеком, она не осознаёт, что в отношениях бывают кризисы и может просто сбежать. Но перед побегом незрелые люди могут измотать партнёру нервы, заставить сомневаться в себе и сформировать высокую тревогу.

Среди других признаков эмоционально незрелых людей следующие:

Разрыв между словами и действиями (обещают поддержку и близость, но в важные моменты исчезают или уклоняются от ответственности)

Декларируют серьезные намерения, но избегают глубокой связи или долгосрочного планирования

Боятся кризиса в отношениях (избегают любых сложных разговоров)

Формируют неопределенность - в один день демонстрируют близость и нежность, а в другой - холодность и отстраненность

Эмоционально закрыты - отказываются говорить о своих чувствах, избегают глубоких тем

Переносят свои страхи на партнера - могут обвинять человека в том, что он "слишком требователен" или "слишком эмоциональный"

Психолог добавил, что такие люди при первых признаках кризиса в отношениях отдаляются или вообще прекращают контакт, ничего не объясняя. Они не понимают важность эмпатии и поддержки.

Наличие насилия со стороны партнера - эмоционального, физического или экономического

В таких отношениях возможен шантаж, манипуляции, и они становятся важнее для партнера, чем чувства. Еще один маркер таких нездоровых отношений - систематическое ограничение доступа партнера к ресурсам (деньгам, времени, работе).

"У каждого должно быть время на себя, возможность по своему усмотрению тратить деньги, заниматься тем, что хочется, а в таких токсичных отношениях партнер ограничивает человека, который рядом. Например, мужчина может не давать женщине деньги и не позволять идти на работу", - отметил Виталий.

Кроме того, вам стоит бить тревогу, если в ваших отношениях есть место запугиванию, агрессии, избиению. Даже мелкие признаки запугивания могут перерасти в серьезную угрозу безопасности. Поэтому в здоровых отношениях этим признакам не место.

Напомним, ранее коуч назвала семь шагов, которые помогут прекратить думать о бывшем. Важно иметь желание меняться, прощать себя и быть готовой работать над внутренним спокойствием, отметила эксперт.

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