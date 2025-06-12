Россиянин преодолел путь в 7 тысяч километров, чтобы погибнуть смертью негодяя в Украине.

Совокупные потери России в Украине превысили 1 миллион человек убитыми и ранеными. Главное управление разведки Украины в своем Телеграм рассказало, кто стал символическим миллионным фигурантом этого списка.

В ироничном видеообращении бойцы спецподразделения "Кракен" сообщили, что миллионной потерей россиян в войне стал некий Машаненков Сергей Николаевич, 1978 года рождения. Оккупант родился аж в Камчатском крае и был военнослужащим тихоокеанской морской пехоты ВС РФ.

"Сегодня вдоль всей линии фронта ликвидировали не одного и не двух захватчиков. Благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины вражеские потери в Украине стали массовыми и системными. Поэтому миллионный уничтоженный оккупант, или миллион первый - не важно. Мы будем продолжать вооруженную борьбу за Украину", - добавили бойцы спецподразделения ГУР.

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Потери РФ в Украине: что известно

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что потери личного состава России убитыми и ранеными во время войны в Украине пересекли отметку в 1 млн человек. Кроме того, с начала полномасштабной войны Силы обороны Украины сожгли 10 933 российских танка и 22 786 бронированных машин.

Также накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия еженедельно теряет в Украине около 5 тысяч своих военных. В то же время он предположил, что Путину может быть безразлично на человеческие потери в этой войне.

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