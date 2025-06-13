Синоптики объявили предупреждение из-за непогоды.

В Харькове на пятницу, 13 июня, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 13 июня по городу и по области ожидаются порывы ветра, 15 - 20 м/с", - говорится в прогнозе.

Из-за непогоды на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

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13 июня на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Днем ожидается дождь. Ветер будет 7-12 м/с, днем возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха по области составит 15-20°, а в Харькове столбики термометров покажут 16-18°.

14 июня сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью местами возможен кратковременный дождь, днем также ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем - от 17 до 22°.

15 июня на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 9-14°, днем - 17-22°.

16 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не будет, а днем пройдет дождь, местами возможны грозы. Ветер останется северо-западным, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 19-24°.

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